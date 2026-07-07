Τα ζευγάρια στους «16» του Mundial - Ο δρόμος μέχρι τον τελικό (pic)

Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά και τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, πλησιάζουμε στα προημιτελικά με ήδη τρία από τα τέσσερα ζευγάρια να είναι γνωστά.

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης η προτελευταία μέρα της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026. Αρχικά, στον πρώτο αγώνα το βράδυ της Δευτέρας (6/7, 22:00), η Ισπανία κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη νίκη με 1-0 κόντρα στην Πορτογαλία, με το γκολ του Μερίνο στο 90+1', αποκλείοντας την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, στην τελευταία παράσταση του 41χρονου σταρ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκεί θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, το οποίο υπέταξε την ομάδα των ΗΠΑ με 4-1 τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7, 03:00).

Με την ολοκλήρωση αυτών των δύο αγώνων έγινε γνωστό και το τρίτο από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και μένει να μάθουμε το τελευταίο ζευγάρι που θα προκύψει από τους αγώνες, Αργεντινή-Αίγυπτος (7/7, 19:00) και Ελβετία-Κολομβία (7/7, 23:00).

Six spots secured, two to go. #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Αναλυτικά το μονοπάτι στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι τον τελικό:



Κυριακή 28 Ιουνίου

Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

Γερμανία – Παραγουάη 3-4 πέν. (1-1)

Τρίτη 30 Ιουνίου

Ολλανδία - Μαρόκο 2-3 πέν. (1-1)

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Γαλλία - Σουηδία 3-0

Μεξικό - Εκουαδόρ 2-0

Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό 2-1

Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2 παρ. (2-2)

Πέμπτη 2 Ιουλίου

ΗΠΑ - Βοσνία 2-0

Ισπανία - Αυστρία 3-0

Παρασκευή 3 Ιουλίου

Πορτογαλία - Κροατία 2-1

Ελβετία - Αλγερία 2-0

Αυστραλία - Αίγυπτος 2-4 πέν. (1-1)

Σάββατο 4 Ιουλίου

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι 3-2 παρ. (1-1)

Κολομβία - Γκάνα 1-0

Καναδάς – Μαρόκο 0-3

Κυριακή 5 Ιουλίου

Παραγουάη - Γαλλία 0-1

Βραζιλία - Νορβηγία 1-2

Δευτέρα 6 Ιουλίου

Μεξικό – Αγγλία 2-3

Ισπανία - Πορτογαλία 1-0

Τρίτη 7 Ιουλίου

Βέλγιο - ΗΠΑ 4-1

19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Ελβετία - Κολομβία (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ



Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Γαλλία-Μαρόκο (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Ισπανία-Βέλγιο (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Νορβηγία-Αγγλία (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1

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