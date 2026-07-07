Θρήνος στην Τσεχία, 19χρονος ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο

O Ντέιβιντ Γέραμπεκ που αγωνιζόταν στη ομάδα Νέων της Μπρνο, νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία της Τσεχίας, βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Ρόδο.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μπρνο, ομάδα που προβιβάστηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία του τσέχικου πρωταθλήματος, βρισκόταν στο νησί για διακοπές με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα (φοιτήτρια σχεδίου μόδας και υποψήφια για τον τίτλο «Μις Τσεχία 2026»).

Το μοιραίο συνέβη όταν ο 19χρονος βγήκε πρωινή ώρα για τζόκινγκ σε δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από ένα φορτηγάκι. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο άτυχος νέος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ομάδα του νεαρού αθλητή.



