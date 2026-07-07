Ο «από δεξιά κίνδυνος» για τη ΝΔ: Διαρροές, κατακερματισμός και σε λίγο… Σαμαράς

Μπορεί ο Κ. Μητσοτάκης να κέρδισε τις δύο προηγούμενες εκλογές με τη σημαντική στήριξη των κεντροδεξιών, ακόμα και κεντρώων δυνάμεων, αλλά εν όψει των επόμενων εκλογών, τα «καμπανάκια» χτυπούν στα δεξιά της ΝΔ.

Έναν χώρο, ο οποίος εμφανίζεται έντονα πολυκερματισμένος με αρκετά κόμματα να απευθύνουν στα δεξιά και πιο δεξιά ακροατήρια, όπως η Ελληνική Λύση, η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού, η Φωνή Λογικής, η Νίκη και φυσικά το υπό ίδρυση κόμμα του Αντ. Σαμαρά.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν τις καλοκαιρινές διακοπές δείχνουν ότι ένα σημαντικό κομμάτι απογοητευμένων ψηφοφόρων έχει μετακομίσει ή μετακινείται ανάμεσα στα παραπάνω κόμματα, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η κινητικότητα αυτή θα αυξηθεί μετά το νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε ορισμένες κρίσιμες περιφέρειες, μάλιστα, από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο, οι διαρροές από τη ΝΔ προς τα δεξιά είναι μεγαλύτερες, με τα δεξιά κόμματα να διεκδικούν περαιτέρω αύξηση της επιρροής τους στη συγκεκριμένη δεξαμενή. Στην τελευταία μάλιστα, ο Αντ. Σαμαράς φαίνεται ότι διατηρεί δίκτυο επαφών και επιρροή πέραν του «κάστρου» της Μεσσηνίας, εξ ου και η πρόσφατη απόβαση υπουργών «κάτω από το αυλάκι».

Αναζήτηση καθαρόαιμων δεξιών

Η επιλογή του Κ.Κυρανάκη ως Γραμματέα της ΝΔ επιβεβαιώνει ότι η επαναπροσέγγιση του συγκεκριμένου εκλογικού κοινού είναι ύψιστης προτεραιότητας ως τις κάλπες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Κυρανάκης, ο Θαν. Νέζης και το υπόλοιπο επιτελείο αναζητούν υποψηφιότητες για τα γαλάζια ψηφοδέλτια, που έχουν τα χαρακτηριστικά των καθαρόαιμων δεξιών, που μπορούν να επαναφέρουν στις τάξεις του κόμματος δυσαρεστημένους ψηφοφόρους.

Κατά τις ίδιες πηγές, ωστόσο, το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, αφού τα πρόσωπα στις τοπικές κοινωνίες είναι συγκεκριμένα και είτε ανήκουν ήδη σε άλλα κόμματα είτε κρίνεται ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην κρίσιμη αυτή για τη ΝΔ αποστολή.

Το μεγάλο στοίχημα

Το μεγάλο στοίχημα για την κυβερνητική παράταξη είναι το ποσοστό της πρώτης Κυριακής να βρίσκεται στην περιοχή του 30%, ώστε, με δεδομένη και την διαφαινόμενη αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, να φέρει τη δεύτερη Κυριακή στις κάλπες τους παροπλισμένους σε άλλα κόμματα δεξιούς. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος, αν πχ η Φωνή Λογικής δεν κατορθώσει να πιάσει το 3% και μείνει εκτός Βουλής, τότε με μία δήλωση της επικεφαλής της Αφροδ. Λατινοπούλου, θα μπορούσαν να παρακινηθούν οι ψηφοφόροι της να στηρίξουν τη ΝΔ την επόμενη Κυριακή.

Στο επίμονο «φλερτ» του δεξιού ακροατηρίου, εκτός από τον κ. Κυρανάκη, θα συμβάλλουν οι υπουργοί Υγείας Αδ. Γεωργιάδης και Μετανάστευσης και Ασύλου Θαν. Πλεύρης και ο πρώην υπουργός Μακ. Βορίδης, ο οποίος μπορεί να μην συχνάζει πια ως υπουργός στο Μαξίμου, αλλά τελευταία υπάρχει στενή συνεργασία.

Και φυσικά, η θεματολογία που εφεξής θα προτάσσει η κυβέρνηση, μαζί με τις μεταρρυθμίσεις κλπ, για την ενίσχυση της ασφάλειας και του μεταναστευτικού, με επιτάχυνση των απελάσεων, την πάταξη της εγκληματικότητας, του νόμου και τάξης κ.α. Θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα συγκεκριμένα ακροατήρια.

Πηγή: ieidiseis.gr