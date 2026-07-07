Ολυμπιακός: Ενδιαφέρον από Premier League για Τζολάκη – Τον κοιτάζουν Μπράιτον και Άστον Βίλα

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αρέσει σε ομάδες της Αγγλίας και στον Ολυμπιακό περιμένουν να δουν αν θα έρθει πρόταση.

Έντονο είναι το ενδιαφέρον στην Αγγλία για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, με την Άστον Βίλα και την Μπράιτον να εξετάζουν την περίπτωσή του. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έχει εκδηλώσει επίσημο ενδιαφέρον στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο για μια πρόταση της τάξης των 30 εκατ. ευρώ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θεωρούν πως ο νεαρός γκολκίπερ είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου και μόνο αν ικανοποιηθούν οικονομικά θα τον παραχωρήσουν, χωρίς η πώλησή του να αποτελεί προτεραιότητα. Αντίθετα, γίνονται και οι πρώτες επαφές για την ανανέωση του συμβολαίου του Τζολάκη, που λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Στην Αγγλία ακόμα διατηρούν και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ζοσέ Σα, μια λύση που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί, εάν τελικά αποχωρήσει ο Τζολάκης.

