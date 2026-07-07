Λεβαδειακός: Άρχισαν τα... βάσανα, πρώτη προπόνηση της σεζόν (vid)

Την πρώτη τους προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου πραγματοποίησαν οι Βοιωτοί.

Μετά το τριήμερο των εργομετρικών-ιατρικών εξετάσεων, οι παίκτες του Λεβαδειακού βρέθηκαν στο προπονητικό του Αγίου Σπυρίδωνα για την πρώτη προπόνηση της σεζόν, υπό την καθοδήγηση του νέου τους προπονητή, Ηλία Χαραλάμπους.

Με λίγα νέα πρόσωπα (Βρακά, Παντέα) και αρκετούς της περσινής περιόδου να μη βρίσκονται πια στο ρόστερ της ομάδας, οι Βοιωτοί θα μετακομίσουν τις επόμενες ημέρες στο Καρπενήσι κι ακολούθως θα βρεθούν στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας για το επόμενο στάδιο της προετοιμασίας τους, όπου έχουν προγραμματισμένα τρία φιλικά παιχνίδια.