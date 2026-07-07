Θετικός ο Μοντέρο στην άνετη νίκη της Δομινικανής Δημοκρατίας κόντρα στην Νικαράγουα

Η Δομινικανή Δημοκρατία κέρδισε εύκολα τη Νικαράγουα (99-76) στο τελευταίο παιχνίδι της Α' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Μοντέρο να κάνει πολύ καλή εμφάνιση (15π. 7ρ.) λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό

Η Δομινικανή Δημοκρατία ξεπέραε πολύ εύκολα το εμπόδιο της Νικαράγουα, επικράτησε με 99-76 και έκλεισε με θετικό τρόπο την Α' φάση των «παραθύρων» για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι Δομινικανοί ανέβηκαν στο 4-2 και θα μεταφέρουν το ρεκόρ τους στην Β' φάση και στο νέο όμιλο που θα δημιουργηθεί, με την Νικαράγουα να αποχαιρετά την διοργάνωση χωρίς νίκη (0-6 ρεκόρ).

Για τους νικητές ο Ρέτζι Λουίς ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους και 18 ριμπάουντ σε μια γεμάτη εμφάνιση, με τον Φελίζ να προσθέτει 17 πόντους με 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Θετική παρουσία του Ζαν Μοντέρο με 15 πόντους, ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 λάθος σε 30:04, λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό.