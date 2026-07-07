Ξεμένουμε από οξυγόνο: 13 μεγάλες φωτιές κατέστρεψαν το 38% των δασών της Αττικής σε 9 χρόνια

Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τις καταγραφές της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), τα οποία επεξεργάστηκε και παρουσίασε η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Η επικαιροποιημένη αυτή μελέτη για το ηπειρωτικό τμήμα της Αττικής δημοσιοποιήθηκε με αφορμή το πρόσφατο πύρινο μέτωπο στην περιοχή της Οινόης.
Παράλληλα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι μέσα στα τελευταία 9 χρόνια χάθηκαν περίπου 465.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 38% του συνολικού δασικού πλούτου της περιφέρειας.
Αν εξαιρεθούν τα νησιά, η περιοχή της Τροιζηνίας και το Λεκανοπέδιο, η συνολική έκταση της Αττικής αγγίζει τα 2.500.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι οι πυρκαγιές της τελευταίας εννιαετίας κατέστρεψαν το 28% της συνολικής της επιφάνειας.
«Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 38% της επιφάνειας των δασών», σημειώνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.