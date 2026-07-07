Ξεμένουμε από οξυγόνο: 13 μεγάλες φωτιές κατέστρεψαν το 38% των δασών της Αττικής σε 9 χρόνια

Συνολικά 13 μεγάλες δασικές πυρκαγιές έπληξαν την Αττική κατά την περίοδο 2017-2025, μετατρέποντας σε στάχτη περισσότερα από 700.000 στρέμματα γης.

Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τις καταγραφές της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), τα οποία επεξεργάστηκε και παρουσίασε η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η επικαιροποιημένη αυτή μελέτη για το ηπειρωτικό τμήμα της Αττικής δημοσιοποιήθηκε με αφορμή το πρόσφατο πύρινο μέτωπο στην περιοχή της Οινόης.

Παράλληλα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι μέσα στα τελευταία 9 χρόνια χάθηκαν περίπου 465.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 38% του συνολικού δασικού πλούτου της περιφέρειας.

Αν εξαιρεθούν τα νησιά, η περιοχή της Τροιζηνίας και το Λεκανοπέδιο, η συνολική έκταση της Αττικής αγγίζει τα 2.500.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι οι πυρκαγιές της τελευταίας εννιαετίας κατέστρεψαν το 28% της συνολικής της επιφάνειας.

«Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 38% της επιφάνειας των δασών», σημειώνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.