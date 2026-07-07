Ώρα μηδέν για το ΝΑΤΟ: Γιατί η Σύνοδος στην Άγκυρα είναι η κρισιμότερη στην ιστορία της Συμμαχίας

Η ώρα της αλήθειας για τη Βορειατλαντική Συμμαχία έφτασε, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει σήμερα (7/7) στην Άγκυρα για την πιο κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ.

Για πρώτη φορά, στο επίκεντρο δε βρίσκεται η σχέση της Συμμαχίας με τον έξω κόσμο αλλά η σχέση των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους συμμάχους η οποία διαταράχθηκε στον πόλεμο με το Ιράν με τον Τραμπ να θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι τον «πούλησαν» ενώ η Αμερική τους προστάτευε για δεκαετίες.

Είναι βέβαιο ότι έχει αποφασίσει να πάρει τις αποστάσεις της από τη Συμμαχία καλώντας τους Ευρωπαίους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την άμυνά τους αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται.

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σε Συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα χθες (6/7), είπε ότι περιμένει «τα κράτη να παρουσιάσουν σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου του 5%» σε εφαρμογή της περσινής απόφασης της Χάγης να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, με 3,5% για επενδύσεις στη βασική άμυνα και ένα επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ σε θέματα που σχετίζονται με την άμυνα.

Οι επιδιώξεις Ερντογάν

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον ο Ερντογάν φιλοδοξεί να καλύψει το κενό αποκτώντας ρόλο καθοριστικό στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας ενώ αύριο ως ο έτερος πρωταγωνιστής και οικοδεσπότης θα επιδιώξει να πάρει όσο περισσότερα μπορεί από τον Τραμπ κατά τη διμερή τους συνάντηση.

Πρώτο θέμα στο τραπέζι θα είναι η αμυντική συνεργασία. Ο Τραμπ, με τη δήλωσή του ότι «πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία», είχε γνωστοποιήσει στο Κογκρέσο την πρόθεση πώλησης στην Τουρκία κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών αξίας 700 εκατ. δολαρίων.

Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν η άρση των κυρώσεων CAATSA, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η πώληση κινητήρων για τα μαχητικά αεροσκάφη KAAN, καθώς και νέα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας. Αν θεωρείται βέβαιο ότι θα πάρει τους κινητήρες, είναι επίσης βέβαιο ότι δε θα είναι καθόλου εύκολο να παρακαμφθούν οι αντιστάσεις του Κογκρέσου και η αμερικανική νομοθεσία ή ότι ο Τραμπ σε αυτή τη φάση είναι διατεθειμένος να κάνει αυτό το χατίρι στον Ερντογάν.

Το δεύτερο θέμα θα αφορά το εμπόριο. Προγραμματίζεται να εξεταστούν νέα βήματα συνεργασίας με στόχο την επίτευξη διμερούς εμπορικού όγκου 100 δισ. δολαρίων.

Το ζήτημα της Ουκρανίας

Δύσκολη θα είναι και η συζήτηση Τραμπ-Ευρωπαίων για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο οποίος διανύει τον πέμπτο χρόνο με τρομακτικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και από τις δύο πλευρές και τους Συμμάχους να διαφωνούν εδώ και καιρό για το τι πρέπει να γίνει. Ο Τραμπ ο οποίος συνομιλεί με όλες τις πλευρές, και με τον Πούτιν, θεωρεί ότι θα είχε επιβάλλει στο Ζελένσκι να υποχωρήσει εάν δεν επέμεναν οι Ευρωπαίοι στη στήριξή του με κάθε μέσο.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι η στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί, με το προσχέδιο της Διακήρυξης που μένει να εγκριθεί από τους ηγέτες την Τετάρτη (8/7), να κάνει λόγο για στήριξη ύψους 70 δις ευρώ για το 2026 η οποία θα μπορούσε να συνεχιστεί και το 2027.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με Πούτιν αλλά και με Ζελένσκι, ενώ θα δει τον Ουκρανό Πρόεδρο την Τετάρτη στο περιθώριο της Συνόδου κορυφής στην Άγκυρα. Μία μέρα πριν, μάλιστα είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι «το τέλος του πολέμου είναι πιο κοντά από ό,τι ο κόσμος νομίζει».

Βέβαια, έχει κάνει πολλές φορές σχετικές δηλώσεις, αλλά παραμένει ο μόνος που έχει πλήρη εικόνα αλλά και επικοινωνία με όλες τις πλευρές, καθώς οι Ευρωπαίοι ακόμη δεν έχουν ανοίξει διαύλους με τη ρωσική πλευρά και τις σχέσεις με τη Μόσχα να βρίσκονται σε χειρότερη φάση ακόμη και από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Πηγή: ethnos.gr