Κορυφαίος ο Μάικ Τζέιμς στη νίκη των ΗΠΑ κόντρα στο Μεξικό

Με θετικό τρόπο ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις του οι ΗΠΑ στην Α΄φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας στο... νήμα του Μεξικό με 94-93. Κορυφαίος ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ

Οι ΗΠΑ πέρασαν δια πυρός και σιδήρου από το Μεξικό, επικρατώντας στο φινάλε με 94-93 για το τελευταίο παιχνίδι της Α' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με τη νίκη αυτή ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στον όμιλο ως πρώτοι με ρεκόρ 5-1, ενώ στην επόμενη φάση προκρίθηκε και το Μεξικό με ρεκόρ 3-3.

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ο κορυφαίος του παρκέ, με τον Αμερικανό να κάνει φοβερή εμφάνιση μετρώντας 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε μόλις 19' συμμετοχής. Πρώτος σκόρερ των ΗΠΑ ήταν ο Τόρεϊ Κρεγκ με 23 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Κρουζ ξεχώρισε με 30 πόντους, με τον Μπονίλα να προσθέτει 25 πόντους με 16 ριμπάουντ.