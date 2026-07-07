«Οι Λέικερς υποσχέθηκαν στον Ντόντσιτς πως θα φτιάξουν τους Μάβερικς 2.0»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φέρεται να υποσχέθηκαν στον Λούκα Ντόντσιτς πως θα φτιάξουν ένα ρόστερ παρόμοιο με αυτό των Ντάλας Μάβερικς το 2024.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν προχωρήσει σε πολλές και σημαντικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι, προσπαθώντας να δημιουργήσουν το ιδανικό ρόστερ για τον Λούκα Ντόντσιτς. Όπως αναφέρει ο Νταν Ουόικ, οι «Λιμνάνθρωποι» υποσχέθηκαν στον Σλοβένο αστέρα ένα ρόστερ σαν αυτό των Ντάλας Μάβερικς το 2024, όταν και έφτασαν στους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο οργανισμός υποσχέθηκε πως θα αποκτήσει παίκτες που ταιριάζουν στον τρόπο που αγωνίζεται ο «Luka Magic», δημιουργώντας μία βελτίωση του ισορροπημένου ρόστερ που είχαν τότε οι «Μαβς».

Θυμίζουμε πως ο Ντόντσιτς φέρεται να είναι ικανοποιημένος με τις κινήσεις που έχουν γίνει, ξεχωρίζοντας την ανανέωση του Όστιν Ριβς και την απόκτηση του Ουόκερ Κέσλερ.