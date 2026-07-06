«Ο Ντόντσιτς πίεσε για το trade του Κέσλερ - Ενθουσιασμένος με τις κινήσεις των Λέικερς»

Ο Λούκα Ντόντσιτς όχι μόνο είναι χαρούμενος με τις κινήσεις των Λέικερς, αλλά πίεσε την ομάδα για να κάνει δικό της τον Ουόκερ Κέσλερ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς διανύουν ένα «καυτό» καλοκαίρι, με έναν και βασικότερο στόχο στην off-season: να κάνουν τον Λούκα Ντόντσιτς χαρούμενο.

Οι «Λιμνάνθρωποι» είδαν τους Λεμπρόν Τζέιμς, Μάρκους Σμαρτ, Λουκ Κενάρντ και Τζάκσον Χέιζ να αποχωρούν, αλλά προχώρησαν σε σημαντικές προσθήκες, αφού έκαναν δικούς τους τους Σάντρο Μαμουκελασβίλι, Κόλιν Σέξτον και Κουεντίν Γκράιμς. Την ίδια ώρα, μέσω trade παρελθόν αποτέλεσε ο ΝτεΆντρε Έιτον και φόρεσαν τα χρυσά και μωβ οι Ουόκερ Κέσλερ και Τζέιντεν Χάρντεν.

Όπως φαίνεται, αυτές οι κινήσεις έχουν ικανοποιήσει τα «θέλω» του «Luka Magic». Ο Νταν Ουόικ του «Athletic» ανέφερε πως ο Σλοβένος σταρ είναι ενθουσιασμένος με τις κινήσεις του οργανισμού και κυρίως με το ότι ανανέωσε ο Όστιν Ριβς και με το ότι αποκτήθηκε ένα elite rim-protecting «5».

Τονίζεται πως οι Λέικερς είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Ντόντσιτς και ο Ίζτοκ Φράνκο ανέφερε πως ο 27χρονος ήταν αυτός που πίεσε τον οργανισμό για την απόκτηση του Κέσλερ, καθώς θεωρεί πως θα αποτελεί έναν σούπερσταρ στην θέση του.

Έτσι, φαίνεται πως οι Λέικερς έχουν προχωρήσει σε κινήσεις που έχουν την έγκριση του Ντόντσιτς, κάτι σημαντικό για να τον πείσουν να ανανεώσει το συμβόλαιό του.