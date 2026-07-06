«Θεέ μου»: Τρομακτικό βίντεο μέσα από υδροπλάνο που προσκρούει στα κύματα ποταμού στη Νέα Υόρκη (vid)

Ένα τρομακτικό βίντεο από το εσωτερικό υδροπλάνου το οποίο προσέκρουσε με σφοδρότητα στα ταραγμένα νερά του ποταμού Ιστ Ρίβερ στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα να βυθιστεί μερικώς, δημοσιεύει η New York Post.

Στο βίντεο καταγράφεται η απόπειρα να προσθαλασσωθεί το μικρό υδροπλάνο στο οποίο επιβαίνουν συνολικά 8 άτομα. Όλοι είναι τρομοκρατημένοι καθώς το Kodiak 100 της Acadian Seaplanes χτυπά με δύναμη στην επιφάνεια του ποταμού, σε αρκετά κοντινή απόσταση από τον τερματικό σταθμό.

Αφού ακούγεται ο δυνατός κρότος και το υδροπλάνο παίρνει κλίση, επιβάτες φωνάζουν «Θεέ μου» όσο το σκάφος ανεβοκατεβαίνει πάνω στα κύματα, μέχρι που τελικά ακινητοποιείται και όλοι ανακουφίζονται.

Από το σοβαρό αυτό περιστατικό που σημειώνεται μόλις έναν μήνα αφού ένα άλλο υδροπλάνο χτυπήθηκε από κύμα στον Ιστ Ρίβερ, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Τα σωστικά συνεργεία έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο του ατυχήματος και απεγκλώβισαν και τα οκτώ άτομα, ενώ το αεροσκάφος επανήλθε σε όρθια θέση στο νερό και ρυμουλκήθηκε στις αποβάθρες.

Πηγή: ethnos.gr

