Σίρα: «Οριστικό – Ο Αλεξίου δανεικός στην ΑΕΚ από την Ίντερ»

Στην επιβεβαίωση της συμφωνίας της ΑΕΚ με την Ίντερ για τον Χρήστο Αλεξίου προχώρησε και ο Νικολό Σίρα.

Στην ΑΕΚ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Χρήστος Αλεξίου, με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα σε ανάρτησή του κάνει λόγο για οριστική συμφωνία των δύο ομάδων για τον 21χρονο διεθνή κεντρικό αμυντικό.

Μάλιστα, αναφέρει πως η οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι ορίστηκε στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ η Ίντερ έχει βάλει όρο επαναγοράς του παίκτη στη συμφωνία.

Ο Αλεξίου πέρασε χθες από ιατρικές εξετάσεις και τα τυπικά της απόκτησής του από την ΑΕΚ θα ολοκληρωθούν στην Ολλανδία.

