Σίρα: «Οριστικό – Ο Αλεξίου δανεικός στην ΑΕΚ από την Ίντερ»

Στην ΑΕΚ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Χρήστος Αλεξίου, με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα σε ανάρτησή του κάνει λόγο για οριστική συμφωνία των δύο ομάδων για τον 21χρονο διεθνή κεντρικό αμυντικό.
Μάλιστα, αναφέρει πως η οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι ορίστηκε στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ η Ίντερ έχει βάλει όρο επαναγοράς του παίκτη στη συμφωνία.
Ο Αλεξίου πέρασε χθες από ιατρικές εξετάσεις και τα τυπικά της απόκτησής του από την ΑΕΚ θα ολοκληρωθούν στην Ολλανδία.
🔜 Done Deal! Christos #Alexiou to #AEKAthens from #Inter on loan with the option to buy (€3M). Inter will have a buyback clause. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2026