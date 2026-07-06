Ολυμπιακός: Προχωρά του Ζότα Σίλβα – Εξελίξεις σε πολλά μέτωπα

Ο Ολυμπιακός επιταχύνει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση του ρόστερ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού και άμεσα αναμένονται νέα πρόσωπα στην προετοιμασία της ομάδας. Η πιο προχωρημένη υπόθεση αφορά τον Ζότα Σίλβα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι επαφές των «ερυθρόλευκων» με τον Πορτογάλο εξτρέμ βρίσκονται στην τελική ευθεία, με την παρουσία του Καρντόσο να παίζει καθοριστικό ρόλο, μιας και οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στη Γκιμαράες.

Στο προσκήνιο επανήλθε και η περίπτωση του Αντριά Πεδρόσα για το αριστερό άκρο της άμυνας, παρόλο που δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για πιθανή αποχώρηση του Ορτέγκα ή του Μπρούνο. Ο Ισπανός μπακ της Σεβίλλης αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές και δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση.

Εξελίξεις αναμένονται και στη μεταγραφή του Ζοέλ Ρόκα, καθώς κάποιες λεπτομέρειες απομένουν να ρυθμιστούν για να μετακομίσει ο 21χρονος εξτρέμ από την Τζιρόνα στον Ολυμπιακό.

Στον Πειραιά δεν έχουν σταματήσει να παρακολουθούν και τον Νόα Καντιού, με τον 27χρονο κεντρικό μέσο της Λοριάν να είναι θετικός να έρθει στην Ελλάδα, ωστόσο η γαλλική ομάδα βάζει εμπόδια.