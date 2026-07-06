«Θετικός στην επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα ο Μίροτιτς»

Σύμφωνα με Ισπανικό δημοσίευμα της Mundo Deportivo ο Νίκολα Μίροτιτς δεν λέει όχι σε επιστροφή στην Βαρκελώνη για τους «Μπλαουγκράνα». Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα ο Μαυροβούνιος φόργουορντ, ο οποίος διατηρεί εξαιρετικές αναμνήσεις από την τετραετία του στην Μπαρτσελόνα, εφόσον δεχόταν πρόταση από τους Καταλανούς, η επιστροφή του στον σύλλογο θα αποτελούσε την πρώτη του επιλογή.
Ο 34χρονος βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αποχώρησής του από τη Μονακό, στην οποία μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι.
Την φετινή σεζόν ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς τραυματισμούς και με την φανέλα των Μονεγάσκων μέτρησε 11 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 12,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και ποσοστό 39,3% στα τρίποντα.
𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐌𝐃— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 6, 2026
💣 ¿Bombazo a la vista? Nikola Mirotic se pone a tiro del Barça
🏀 El ala-pívot montenegrino de 35 años está ultimando su salida del Mónaco y no renuncia a vestir de nuevo de azulgrana
✍️ @josehuguet https://t.co/v0kPUenA09