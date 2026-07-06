«Θετικός στην επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα ο Μίροτιτς»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo ο Μίροτις, που αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, παρουσιάζεται θετικός στην επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με Ισπανικό δημοσίευμα της Mundo Deportivo ο Νίκολα Μίροτιτς δεν λέει όχι σε επιστροφή στην Βαρκελώνη για τους «Μπλαουγκράνα». Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα ο Μαυροβούνιος φόργουορντ, ο οποίος διατηρεί εξαιρετικές αναμνήσεις από την τετραετία του στην Μπαρτσελόνα, εφόσον δεχόταν πρόταση από τους Καταλανούς, η επιστροφή του στον σύλλογο θα αποτελούσε την πρώτη του επιλογή.

Ο 34χρονος βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αποχώρησής του από τη Μονακό, στην οποία μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι.

Την φετινή σεζόν ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς τραυματισμούς και με την φανέλα των Μονεγάσκων μέτρησε 11 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 12,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και ποσοστό 39,3% στα τρίποντα.