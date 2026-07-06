Ζωή σε 10 τετραγωνικά: Ζευγάρι μένει σε camper εδώ και 3 χρόνια - Πόσο κοστίζει και τι προκαλεί συνήθως καβγάδες

Έχουν περάσει τα τελευταία τρία χρόνια της ζωής τους μέσα σε ένα τροχόσπιτο μόλις 10 τετραγωνικών και μοιράζονται την εμπειρία τους.

Η Ιρένε και ο Κάρλος, το ζευγάρι πίσω από τον λογαριασμό στο TikTok @unavidacamper, μοιράστηκαν ένα βίντεο με το πώς είναι η ζωή στο τροχόσπιτο καθώς και χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορεί να διατηρηθεί μια υγιής σχέση σε έναν τόσο περιορισμένο χώρο, μια κατάσταση που, όπως παραδέχονται, στην αρχή μπορεί να μοιάζει με «εφιάλτη».

Τα μυστικά της αρμονικής συμβίωσης

Η πρώτη συμβουλή τους είναι η δημιουργία ενός «ψυχολογικού χώρου». Παρότι είναι αδύνατο να υπάρχουν ξεχωριστά δωμάτια –όπως λένε χαρακτηριστικά, «στο τροχόσπιτο δεν υπάρχουν δωμάτια»– είναι σημαντικό ο καθένας να βρίσκει τον δικό του χρόνο και τη δική του γωνιά.

@unavidacamper ¿Amor o pesadilla? 🚐💨 Vivir en 10 metros cuadrados con otra persona es el reto definitivo para cualquier pareja. Hoy os abrimos el corazón y os contamos cómo lo gestionamos nosotros para que la convivencia sea un éxito. ❤️✨ La vida camper es maravillosa, pero hay que saber a qué te enfrentas. En nuestra GUÍA GRATUITA te contamos esto y mucho más que nos habría gustado saber antes de empezar, comenta GUÍA y te la enviamos. 📖🚐 ¡Prepárate para la aventura de tu vida! #convivencia #pareja #vanlife #pomboneta #unavidacamper #vidanomada ♬ sonido original - Irene & Carlos | Vanlife

«Ακόμη κι αν δεν υπάρχει φυσικός χώρος, ο καθένας πρέπει να έχει τη δική του στιγμή και τον δικό του χώρο μέσα σε αυτά τα λίγα τετραγωνικά», εξηγούν.

Μια ακόμη βασική αρχή είναι να μη λαμβάνονται αποφάσεις για τη διαδρομή όταν είναι κουρασμένοι. Το ζευγάρι παραδέχεται ότι οι μεγαλύτεροι καβγάδες τους ξεκινούσαν το βράδυ, όταν προσπαθούσαν να αποφασίσουν πού θα κοιμηθούν ή πού θα παρκάρουν. «Είναι ό,τι χειρότερο», σχολιάζουν για εκείνες τις στιγμές έντασης.

Μην αφήνετε τα μικρά να γίνονται μεγάλα

Η επικοινωνία αποτελεί τον τρίτο και σημαντικότερο πυλώνα της συμβίωσης. Η συμβουλή τους είναι απλή: «Να συζητάτε τα μικρά ζητήματα πριν γίνουν μεγάλα».

Όπως εξηγούν, σε έναν χώρο μόλις 10 τετραγωνικών μέτρων ακόμη και οι πιο ασήμαντες ενοχλήσεις διογκώνονται πολύ εύκολα. «Τα μικρά πράγματα, μέσα σε 10 τετραγωνικά, γίνονται τεράστια», προειδοποιούν, τονίζοντας ότι οι μικρές παρεξηγήσεις δεν πρέπει να μένουν άλυτες.

Τέλος, η Ειρήνη και ο Κάρλος συμβουλεύουν τα ζευγάρια να εκφράζουν δυνατά τα θετικά συναισθήματά τους. Μέσα στη ρουτίνα και στον «θόρυβο» της καθημερινότητας, οι όμορφες στιγμές συχνά περνούν απαρατήρητες. Η αναγνώριση και η λεκτική έκφρασή τους, όπως υποστηρίζουν, συμβάλλει σημαντικά στην ενδυνάμωση της σχέσης.

Πόσο κοστίζει η ζωή σε ένα camper;

Πέρα από τη συμβίωση, σημαντικό ρόλο παίζει και το οικονομικό κόστος για όσους σκέφτονται να υιοθετήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής.

Όπως εξηγεί ο Χουάνμα, ένας ακόμη ψηφιακός νομάς, τα μηνιαία έξοδα διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τις μετακινήσεις.

Κατά μέσο όρο, η ζωή σε ένα τροχόσπιτο κοστίζει από 500 έως 1.200 ευρώ τον μήνα ανά άτομο, χωρίς να υπολογίζεται η αρχική δαπάνη για την αγορά και τη διαμόρφωση του οχήματος.

Η ανάλυση των πάγιων μηνιαίων εξόδων περιλαμβάνει: Από 150 έως 400 ευρώ τον μήνα για καύσιμα, από 200-350 ευρώ για τρόφιμα, ίντερνετ και κινητή τηλεφωνία από 30 έως 90 ευρώ. Υπάρχουν όμως κι άλλα καθημερινά έξοδα, όπως πλυντήρια ρούχων, υγραέριο.

Η διανυκτέρευση μπορεί να είναι δωρεάν, εφόσον το όχημα σταθμεύει νόμιμα. Ωστόσο, πολλοί επιλέγουν να εναλλάσσουν τις δωρεάν στάσεις με οργανωμένους χώρους στάθμευσης ή κάμπινγκ επί πληρωμή.

Στα παραπάνω μηνιαία έξοδα πρέπει να προστεθούν και τα ετήσια πάγια κόστη, κατανεμημένα σε μηνιαία βάση, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 70 έως 120 ευρώ επιπλέον τον μήνα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Η ασφάλιση του τροχόσπιτου (350–800 ευρώ ετησίως), η συντήρησή του (400–600 ευρώ τον χρόνο) καθώς και οι φόροι και οι υποχρεωτικοί τεχνικοί έλεγχοι του οχήματος.

Πηγή: iefimerida.gr