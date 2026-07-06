Το πρόγραμμα της Δευτέρας στο Λονδίνο

Ο Σάσα Ζβέρεφ, ο Τέιλορ Φριτζ και το «ανοιχτό» κάτω μέρος του ταμπλό των γυναικών επιστρέφουν σήμερα στη δράση, κλείνοντας τον τέταρτο γύρο του Wimbledon.

O νικητής του Roland Garros, πάντως, έχει επικίνδυνη αποστολή κόντρα στον Γίρι Λεχέτσκα, ενώ ο Φριτς παίζει με τον απρόβλεπτο Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ φαίνεται να έχει καλή ευκαιρία απέναντι στον «γηπεδούχο» Άρθουρ Φέρι και η Αλεξάντρα Ιάλα ανοίγει το πρόγραμμα του κεντρικού court αντιμετωπίζοντας τη Τζάσμιν Παολίνι.

Centre Court (έναρξη πρώτου αγώνα 15:30)

Τζάσμιν Παολίνι [13] – Αλεξάντρα Ιάλα [29]

Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ – Άρθουρ Φέρι

Γίρι Λεχέτσκα [13] – Αλεξάντερ Ζβέρεφ [2]

No.1 Court (έναρξη πρώτου αγώνα 15:00)

Άλεξ Ντε Μινόρ [5] – Φλάβιο Κομπόλι [9]

Μάντισον Κις [26] – Λίντα Νοσκόβα [9]

Τέιλορ Φριτζ [6] – Αλεξάντερ Μπούμπλικ [10]

No.2 Court (έναρξη πρώτου αγώνα 15:00)