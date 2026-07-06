Το πρόγραμμα της Δευτέρας στο Λονδίνο

O νικητής του Roland Garros, πάντως, έχει επικίνδυνη αποστολή κόντρα στον Γίρι Λεχέτσκα, ενώ ο Φριτς παίζει με τον απρόβλεπτο Αλεξάντερ Μπούμπλικ.
Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ φαίνεται να έχει καλή ευκαιρία απέναντι στον «γηπεδούχο» Άρθουρ Φέρι και η Αλεξάντρα Ιάλα ανοίγει το πρόγραμμα του κεντρικού court αντιμετωπίζοντας τη Τζάσμιν Παολίνι.
Centre Court (έναρξη πρώτου αγώνα 15:30)
- Τζάσμιν Παολίνι [13] – Αλεξάντρα Ιάλα [29]
- Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ – Άρθουρ Φέρι
- Γίρι Λεχέτσκα [13] – Αλεξάντερ Ζβέρεφ [2]
No.1 Court (έναρξη πρώτου αγώνα 15:00)
- Άλεξ Ντε Μινόρ [5] – Φλάβιο Κομπόλι [9]
- Μάντισον Κις [26] – Λίντα Νοσκόβα [9]
- Τέιλορ Φριτζ [6] – Αλεξάντερ Μπούμπλικ [10]
No.2 Court (έναρξη πρώτου αγώνα 15:00)
- Άσλιν Κρούγκερ – Μάρτα Κόστιουκ [12]
- Μαρί Μπούζκοβα [21] – Ελίζ Μέρτενς [25]