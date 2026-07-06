Επίσημο: Η Ντουμπάι ανανέωσε με τον Καμπενγκέλε ως το 2028

Δεν το κουνάει από τα ΗΑΕ ο Μφιόντου Καμπενγκέλε. Η Ντουμπάι με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Καναδό ψηλό, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
Την φετινή σεζόν ο Καμπενγκέλε πραγματοποίησε φοβερές εμφανίσεις με την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς στην Euroleague καθώς μέτρησε 14.2 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 36 παιχνίδια.
Η ανακοίνωση της Ντουμπάι:
We've secured one of European basketball's premier centers for the years ahead. 💪— Dubai Basketball (@dubaibasket) July 6, 2026
Mfiondu Kabengele has signed a contract extension with Dubai Basketball through 2028.
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