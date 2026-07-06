Επίσημο: Η Ντουμπάι ανανέωσε με τον Καμπενγκέλε ως το 2028

Η Ντουμπάι με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μφιόντου Καμπενγκέλε, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Δεν το κουνάει από τα ΗΑΕ ο Μφιόντου Καμπενγκέλε. Η Ντουμπάι με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Καναδό ψηλό, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Την φετινή σεζόν ο Καμπενγκέλε πραγματοποίησε φοβερές εμφανίσεις με την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς στην Euroleague καθώς μέτρησε 14.2 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 36 παιχνίδια.

Η ανακοίνωση της Ντουμπάι: