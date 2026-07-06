Ξέσπασε σε κλάματα ο Κασεμίρο: «Θα είμαστε πάντα η γενιά που δεν κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο» (vid)

Η Νορβηγία απέκλεισε την Βραζιλία με 2-1 στους «16» του Μουντιάλ, με τον Κασεμίρο να μην μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του μετά τη λήξη του αγώνα στις δηλώσεις του και να ξεσπά σε κλάματα.

Έπειτα από τον αποκλεισμό της Βραζιλίας με 2-1 από τη Νορβηγία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο Κασεμίρο «λύγισε« στις δηλώσεις που έκανε, μη μπορώντας να κρατήσει τα δάκρυά του.

Η Βραζιλία δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις όποιες ευκαιρίες τις δόθηκαν και το πλήρωσε, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να χτυπάει δύο φορές στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, με τον Νεϊμάρ να μειώνει στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 υπέρ τον «Βίκινγκ».

Συνέπεια αυτού ήταν η απογοήτευση των παικτών της «Σελεσάο», με τον Κασεμίρο να ξεσπά σε κλάματα και τον πολύπειρο μέσο να δηλώνει: «Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, αλλά χάσαμε το όνειρό μας... Απογοητεύσαμε όλους τους Βραζιλιάνους. Θα είμαστε πάντα η γενιά που δεν κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Casemiro: “It’s difficult. I only want to be with my family. We did our best, but we lost our dream… we disappointed all Brazilians”



“We will always be the generation that didn’t win the World Cup”. ❤️‍🩹😢@CazeTVOficial 🎥 pic.twitter.com/6OLod0Fnfq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

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