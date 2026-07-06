Μετά τη Volkswagen και η Porsche ετοιμάζει χιλιάδες απολύσεις – Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εκπέμπει SOS

Η κρίση που δοκιμάζει την ευρωπαϊκή βιομηχανία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Μετά τις σαρωτικές αναδιαρθρώσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί στον κλάδο, η Porsche εξετάζει πλέον νέο κύμα περικοπών, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάργηση έως και 4.000 επιπλέον θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τη Handelsblatt, οι υπό συζήτηση περικοπές αφορούν κυρίως διοικητικές και διαχειριστικές υπηρεσίες, ενώ εξετάζεται ακόμη και η μείωση έως και κατά 30% του προσωπικού στο τμήμα εξέλιξης της εταιρείας στη Βάισαχ, κοντά στη Στουτγάρδη. Εκπρόσωπος της Porsche απέφυγε να επιβεβαιώσει τους αριθμούς, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις αποτελούν ακόμη αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ της διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στο πλαίσιο σχεδίου εξοικονόμησης κόστους.

Η γερμανική εταιρεία είχε ήδη ανακοινώσει από τον Μάρτιο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που προβλέπει την κατάργηση περίπου 1.900 θέσεων εργασίας έως το 2029 στην περιοχή της Στουτγάρδης, ενώ παράλληλα δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις περίπου 2.000 εργαζομένων. Επιπλέον, το κλείσιμο τριών θυγατρικών της εταιρείας επηρεάζει ακόμη 500 εργαζόμενους.

Οι εξελίξεις στην Porsche έρχονται να προστεθούν στις σοβαρές αναταράξεις που αντιμετωπίζει συνολικά η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Η Volkswagen έχει ήδη ανακοινώσει σχέδιο αναδιάρθρωσης που προβλέπει έως και 100.000 περικοπές θέσεων εργασίας και το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία, σε μία από τις μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις στην ιστορία της.

Το νέο κύμα περικοπών αναδεικνύει τη βαθιά κρίση ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Οι κατασκευαστές βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, τη δύσκολη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και τον ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο στήριξης της ευρωπαϊκής παραγωγής μέσω του Νόμου για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Acceleration Act – IAA). Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Politico, οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών και οι διαφορετικές προσεγγίσεις για το εύρος και τη μορφή των παρεμβάσεων απειλούν να αποδυναμώσουν το σχέδιο, την ώρα που οι επιχειρήσεις προειδοποιούν ότι ο χρόνος για ουσιαστικές αποφάσεις εξαντλείται.

Με τις ανακοινώσεις της Porsche να προστίθενται στη λίστα των μεγάλων αναδιαρθρώσεων της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, εντείνονται οι φόβοι ότι η κρίση δεν αφορά πλέον μεμονωμένες εταιρείες, αλλά τον ίδιο τον παραγωγικό πυρήνα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πηγή: ieidiseis.gr