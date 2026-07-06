Ήταν κάποτε μία Βραζιλία: Έξι σερί αποκλεισμοί από ευρωπαϊκές ομάδες στο Μουντιάλ!

Από το μακρινό 2002 και την ομαδάρα των... "R" που κατέκτησε το Μουντιάλ κόντρα στη Γερμανία, η Βραζιλία δεν έχει κερδίσει ξανά ευρωπαϊκή ομάδα σε νοκ άουτ φάση.

Από το μακρινό 1990. Πριν 36 χρόνια. Τότε ήταν η τελευταία φορά που η μεγάλη Βραζιλία δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον σκόπελο των "16" σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε εκείνο το Μουντιάλ βέβαια λάμβαναν μέρος μόλις 24 ομάδες, οι μισές από το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και η "σελεσάο" στο πρώτο νοκ άουτ πήγε σπίτι της από την μισητή Αργεντινή με 1-0.

Έκτοτε οι Βραζιλιάνοι έφταναν τουλάχιστον μέχρι τα προημτελικά στα οκτώ Μουντιάλ που ακολούθησαν πριν το φετινό, ένα εκ των οποίων κέρδισαν κιόλας το 2002, με εκείνη την τρομερή ομάδα των Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Ριβάλντο και... των άλλων παιδιών.

Μόνο που από εκείνη την κατάκτηση στον τελικό με την Γερμανία (2-0) και το τρομερό σόου που είχε δώσει το "φαινόμενο" στα ασιατικά γήπεδα, οι Βραζιλιάνοι έχουν γίνει πελάτες των Ευρωπαίων. Όλοι τους οι αποκλεισμοί, έξι μαζί με το χθεσινό βατερλώ από την Νορβηγία του Χάαλαντ, προήλθαν από χώρες της Γηραιάς Ηπείρου! Όχι μόνο αυτό, αλλά οι τρεις πιο πρόσφατοι δεν ήταν από ομάδες της... πρώτης γραμμής, αλλά από αντιπάλους της αμέσως επόμενης ταχύτητας.

Στο προηγούμενο Μουντιάλ, του Κατάρ, η "σελεσάο" αποκλείστηκε στα πέναλτι στους "8" αό την Κροατία (1-1, 2-4 πεν.).

Το 2018 στη Ρωσία, ο αποκλεισμός ήρθε πάλι στα προημιτελικά, από το Βέλγιο με 2-1.

Το 2014 είχαμε το "Μινεϊράτσο", με το ιστορικό 1-7 από την Γερμανία στα ημιτελικά, μέσα στο σπίτι τους. Μάλιστα απέτυχαν και στον "μικρό" τελικό, όπου γνώρισαν νέα συντριβή με 3-0 από την Ολλανδία.

Τέσσερα χρόνια νωρίτερα στη Νότια Αφρική, είχαν δεχτεί νέο χαστούκι από την Ολλανδία, στα προημιτελικά (1-2).

Όσο για το Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία όπου πήγαν ως παγκόσμιοι πρωταθλητές, πάλι αποκλεισμός στους "8", αυτή τη φορά από τον... δαίμονάς τους, τη Γαλλία με 1-0.

Ενδιάμεσα, οι Βραζιλιάνοι έχουν δεχτεί όλα αυτά τα 24 χρόνια μόλις μία ήττα σε φάση ομίλων, εκείνη από το Καμερούν στο Μουντιάλ του Κατάρ, που όμως δεν τους στοίχισε, αφού και πάλι πήραν την πρωτιά.

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