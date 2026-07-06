Αναλυτικά το πρόγραμμα της Β' φάσης για την Εθνική ομάδα - Πρεμιέρα με την Ουκρανία τον Αύγουστο

Η Εθνική ομάδα έμαθε το πρόγραμμα της Β' φάσης των «παραθύρων» για τα προκριματικά του Μundobasket 2027 στο Κατάρ. Πρεμιέρα με την Ουκρανία τον Αύγουστο (28/6), αναλυτικά η βαθμολογία του ομίλου.

Η Εθνική ομάδα μετά το νέο στραπάτσο αυτή την φορά από την Πορτογαλία, βλέπει το φάσμα του αποκλεισμού από το Mundobasket του Κατάρ πιο κοντά από ποτέ, καθώς όπως όλα δείχνουν αναζητά υπερβάσεις στην Β' φάση των «παραθύρων».

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμαθε το πρόγραμμα της στο νέο όμιλο, εκεί που μετέφερε τις νίκες της (3-3 ρεκόρ). Στη β’ φάση κάθε ομάδα θα δώσει άλλους 6 αγώνες, παίζοντας εντός και εκτός έδρας μόνο κόντρα των 3 ομάδων με τις οποίες διασταυρώνεται από το άλλο γκρουπ.

Δηλαδή η Ελλάδα θα παίξει με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία που βρίσκονταν αρχικά στο Group A και πλέον διαμορφώνουν μαζί με τις ομάδες του Group B, το Group I.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη β’ φάση

Ουκρανία – Ελλάδα 28/8/2026

Ισπανία – Ελλάδα 31/8/2026

Ελλάδα – Γεωργία 26/11/2026

Ισπανία – Ελλάδα 29/11/2026

Ελλάδα – Ουκρανία 26/2/2027

Γεωργία – Ελλάδα 1/3/2027

Η βαθμολογία στο νέο όμιλο της Εθνικής

Ισπανία 11 (5-1) Ουκρανία 10 (4-2) Μαυροβούνιο 10 (4-2) Πορτογαλία 9 (3-3) Ελλάδα 9 (3-3)* Γεωργία 9 (3-3)

*Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ ομάδων του ίδιου γκρουπ π.χ. Πορτογαλίας και Ελλάδας, υπερτερεί η Πορτογαλία καθώς κάλυψε τη διαφορά στο μεταξύ τους παιχνίδι. Μεταξύ ομάδων που προέρχονται από διαφορετικά γκρουπ, η αρχική κατάταξη καθορίζεται από τη συνολική διαφορά πόντων μέχρι να παίξουν μεταξύ τους στη δεύτερη φάση.