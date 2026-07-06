Βενεζουέλα: «Ζήτησα μια δεύτερη ευκαιρία» - Τι λέει ένας άνθρωπος που έμεινε 8 μέρες κάτω από συντρίμμια (vid)

Συγκλονίζει ο 43χρονος Hernán Gil ο οποίος πριν λίγες ημέρες ανασύρθηκε ζωντανός από ερείπια κτιρίου όπου παρέμεινε εγκλωβισμένος για οκτώ ημέρες μετά τον διπλό φονικό σεισμό που συντάραξε τη Βενεζουέλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος είχε εντοπιστεί κάτω από 140 τόνους μπάζων. Ο ίδιος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο του Καράκας και μίλησε στην ΕΡΤ για τον εφιάλτη που έζησε:

“Στην αρχή έπεσαν πέτρες στο κεφάλι και το μάτι μου. Εκείνη τη στιγμή έγιναν όλα μαύρα και νομίζω πως έχασα τις αισθήσεις μου για λίγο. Όταν σθυνήλθα λίγο ένιωθα ότι δεν μπορούσα να κουνηθώ, είχα πέτρες επάνω μου. Αρχικά προσπάθησα να φωνάξω αλλά κανείς δεν με άκουσε κι εγώ δεν άκουγα κανέναν να είναι μέσα στο κτίριο, απόλυτη σιωπή.

Κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν θα βγω, περίμενα ένα θαύμα, αλλά με την πίστη στον Θεό και την προσευχή βγήκα. Είχα πάντα πρώτα τον Θεό, μετά την γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Αυτά με βοήθησαν. Ζητούσα μόνο άλλη μία ευκαιρία. Να κάνω τα πράγματα ξανά. Σκεφτόμουν ότι ήθελα να δω ξανά την γυναίκα μου και τα παιδιά μου και από εδώ και πέρα, με αυτή την ευκαιρία θέλω να κάνω κάτι καλύτερο, να βοηθήσω αυτούς που δεν μπορούσαν να βγουν”.

Ο Έλληνας γιατρός Ιωάννης Καρυπίδης μίλησε στην ΕΡΤ για την πορεία της υγείας του Hernán. “Ευτυχώς είναι τώρα πολύ καλά γιατί όταν τον βρήκαν έβαλαν ένα μικρό σωληνάκι από το οποίο του έδιναν τροφή, νερό με ηλεκτρολύτες, και αυτό βοήθησε για να τον σώσουν”, είπε.

Πηγή: news247.gr