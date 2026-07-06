Ο Κέιν πήγε για δηλώσεις... αλλά δεν του είχε μείνει φωνή! (vid)

Ο Χάρι Κέιν πανηγύρισε έξαλλα την πρόκριση της Αγγλίας και όταν πήγε να κάνει δηλώσεις, δεν είχε πλέον φωνή.

Μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι στο «Αζτέκα» η Αγγλία των 10 παικτών πήρε την πρόκριση επί του Μεξικού με 3-2, για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Ο Χάρι Κέιν βρήκε και πάλι δίχτυα, ενώ μετά τη λήξη του αγώνα τραγουδούσε μαζί με τους συμπαίκτες του και την αγγλική κερκίδα το Wonderwall των Oasis.

Κι όταν έφτασε η ώρα να κάνει δηλώσεις, η φωνή του δεν… έβγαινε. «Η φωνή μου έχει χαθεί. Ήταν ένα τρελό παιχνίδι, έπρεπε να παλέψουμε. Έπρεπε να βρούμε κάτι. Απλώς τραγουδούσα εκεί, δεν μπορώ πραγματικά να μιλήσω. Όλα ήταν εναντίον μας, βρήκαμε έναν τρόπο. Είμαι άφωνος, δεν μπορώ καν να μιλήσω», ανέφερε ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» με όση φωνή του είχε απομείνει.

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