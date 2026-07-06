Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια ο Θανάσης Αντετοκούνμπο - Κουμπάρος του ο Γιάννης

Με τα ιερά δεσμά του γάμου δεσμεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που παντρέυτηκε την αγαπημένη του Κάτια, Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης. Το εντυπωσιακό video σόου με drone.

Στιγμές ευτυχίας την Κυριακή για την οικογένεια Αντετοκούνμπο καθώς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε το Σάββατο (5/7) την αγαπημένη του Κάτια, με την οποία διατηρούσε σχέση για περισσότερο από 10 χρόνια, ενώ το ζευγάρι έχει και δυο παιδιά.

Η τελετή έλαβε χώρα σε σε παραθαλάσσια περιοχή, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι κουμπάρος του ζευγαριού. Πλάνα από τον γάμο έδωσε καλεσμένος από τον στενό οικογενειακό κύκλο του Θανάση Αντετοκούνμπο και μπασκετμπολίστας, Πάνος Φιλιππάκος.

Δείτε το video: