ΑΕΚ: Αναχώρησε για την Ολλανδία η αποστολή (pics)

Για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, που θα διεξαχθεί στην Ολλανδία, αναχώρησε το πρωί η ΑΕΚ.

Με προορισμό το Άπελχορν της Ολλανδίας αναχώρησε το πρωί η αποστολή της ΑΕΚ, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο Μάρκο Νίκολιτς συμπεριέλαβε στην αποστολή 29 παίκτες, με μόνο τον Ορμπελίν Πινέδα να μένει εκτός, καθώς τα ξημερώματα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ με το Μεξικό και θα πάρει κάποιες επιπλέον μέρες άδειας.

Στην Ολλανδία θα βρεθούν και οι Κάαν Καϊρίνεν, Χρήστος Αλεξίου, για την απόκτηση των οποίων απομένουν τα τυπικά και άμεσα θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις.

Σε πρώτο χρόνο η ΑΕΚ θα μείνει στο Άπελντορν έως τις 19 Ιουλίου και θα επιστρέψει εκεί στις 22/7, έως τις 2/8. Συνολικά η Ένωση θα δώσει έξι φιλικά προετοιμασίας αυτό το διάστημα.