Αναστάτωση στο ΕΣΥ για την άρση μονιμότητας στο δημόσιο - Σε κινητοποιήσεις γιατροί και νοσηλευτές

Ο κλάδος σκοπεύει να συνεχίσει τον αγώνα του ώστε να μην καταργηθεί το δικαίωμα της μονιμότητας που είναι κατοχυρωμένο και μέσω του Συντάγματος.

Σε αναστάτωση είναι ήδη γιατροί και νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά το άνοιγμα της συζήτησης για αναθεώρηση του Συντάγματος στην επόμενη βουλή, που μπορεί να οδηγήσει σε άρση της μονιμότητας στο δημόσιο.

Η συζήτηση μπορεί να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, όμως οι υγειονομικοί προετοιμάζονται προκειμένου να αποτρέψουν τους σχεδιασμούς, μέσω των οποίων θεωρείται βέβαιον ότι θα χάσουν το σημερινό εργασιακό τους καθεστώς. Ήδη για τις 14 Ιουλίου οι γιατροί και οι νοσηλευτές των δημοσίων νοσοκομείων αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό, ετοιμάζονται για στάσεις εργασίας συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ.

Μάλιστα ο κλάδος σκοπεύει να συνεχίσει τον αγώνα του ώστε να μην καταργηθεί το δικαίωμα της μονιμότητας που είναι κατοχυρωμένο και μέσω του Συντάγματος.

Άρση μονιμότητας μέσω αξιολόγησης

Στα δημόσια νοσοκομεία πάντως αλλά και σε όλες τις δημόσιες μονάδες υγείας με βάση την πρόταση της κυβέρνησης, η άρση της μονιμότητας θα περνά μέσα από την αξιολόγηση.

Θα ελέγχεται η απόδοση των γιατρών και των νοσηλευτών μέσα στο σύστημα υγείας, ώστε στη συνέχεια να παραπέμπονται στα αρμόδια όργανα και να μπορούν να αποπεμφθούν από το ΕΣΥ.

Κάτι που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους υγειονομικούς οι οποίοι μιλούν για κλίμα τρομοκρατίας μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, αφού οι εργαζόμενοι δε θα μπορούν να αντιδράσουν σε καμία απόφαση της κυβέρνησης και θα πρέπει να ακολουθούν τη στοχοθεσία της. Διαφορετικά θα κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός δημόσιου συστήματος υγείας.

Για κλίμα ομηρίας και ανασφάλειας κάνει λόγο η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ), ενώ ο Πρόεδρος Γιάννης Γαλανόπουλος σημειώνει ότι τα κριτήρια που θα ορίζουν την απόδοση ενός γιατρού μπορεί να είναι για παράδειγμα η άρνηση συμμετοχής στα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία και να θέτουν εκτός δημοσίου τον γιατρό.

Ταυτόχρονα η απειλή ότι ένας γιατρός θα μπορεί να παραπέμπεται στο πειθαρχικό για «ψύλλου πήδημα» όπως αναφέρει, θα λειτουργεί ενισχυτικά σε ένα κλίμα τρομοκρατίας μέσα στο ΕΣΥ όπου κανείς δε θα μπορεί να εκφράσει διαφορετική άποψη, αφού θα κινδυνεύει να βρεθεί εκτός εργασίας.

Πηγή: ethnos.gr