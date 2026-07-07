Κεφαλονιά: Πώς «ξεσκεπάστηκε» ο προπονητής στίβου που κακοποιούσε ανήλικες - Αρκούσε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας προπονητής στίβου από την Κεφαλονιά, μετά τις εναντίον του καταγγελίες ανήλικων αθλητριών του για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και σωματικής βίας.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του προπονητή ενώπιον των δικαστικών Αρχών του νησιού του Ιονίου, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, ο προπονητής που δραστηριοποιούνταν στον χώρο του στίβου, εμφανίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 3/7 ενώπιον των δύο δικαστικών λειτουργών, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η καταδίκη του.

Την... εκκίνηση, σύμφωνα με το thetoc.gr, έδωσε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στο "Χαμόγελο του Παιδιού". Έκτοτε, η υπόθεση πήρε τον δρόμο της, ενώ η έρευνα των δικαστικών Αρχών συνεχίζεται.

Η υπόθεση της Κεφαλονιάς αναδεικνύει για μία ακόμα φορά τη σημασία της έγκαιρης καταγγελίας και της Εθνικής Γραμμής SOS 1056, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προφυλάκιση προπονητή στην Κεφαλλονιά για σεξουαλική κακοποίηση, ενημέρωσε για την υπόθεση:

Τέλη Δεκεμβρίου το 2025 ο Οργανισμός δέχτηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.

Αμέσως, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, η μητέρα διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια.

Πρόσθετα, η μητέρα ανάφερε ότι πριν καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, είχε απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων.

Μήνες αργότερα το "Χαμόγελο του Παιδιού" και η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη.

Δεν είναι μόνο η Κεφαλονιά: Αυξάνονται οι αναφορές για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Το "Χαμόγελο του Παιδιού" τονίζει ότι η υπόθεση της Κεφαλονιάς δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση στις κλήσεις και τις αναφορές που αφορούν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056.

Με αφορμή την υπόθεση, ο Οργανισμός απευθύνει νέα έκκληση προς παιδιά και ενήλικες να μη διστάζουν να ζητούν βοήθεια ή να καταγγέλλουν περιστατικά που αφορούν παιδιά που κινδυνεύουν.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο είτε μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 είτε μέσω της υπηρεσίας CyberTipline Hellas.