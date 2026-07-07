Τρίτο φιλικό στην Ολλανδία: Ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας

Ο ΠΑΟΚ δίνει το τρίτο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας το απόγευμα της Τρίτης (7/7, 19:00, OPEN Hybrid) την ΑΕΚ Λάρνακας του Μάριο Καμορανέζι.

Ζαλτμπόμελ μέρα 9η για τον Δικέφαλο και νέο φιλικό. Αντίπαλος η κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας (7/7 19:00 ώρα Ελλάδος) του Μάριο Καμορανέζι, με τον Δικέφαλο να δίνει το προτελευταίο του «τεστ» επί ολλανδικού εδάφους.

Οι ασπρόμαυροι μετά τα νικηφόρα φιλικά κόντρα σε Μπέβερεν (4-1) και Βέστερλο (4-0), συνεχίζουν βήμα-βήμα το «χτίσιμο» της νέας σεζόν, παραμένοντας για έξι ακόμα 24ωρα στη χώρα της Τουλίπας.

Δύο σοβαρούς τραυματισμού μέτρησε την πρώτη εβδομάδα προετοιμασίας του ο ΠΑΟΚ, με τους Φιόντορ Τσάλοβ και Γιάννη Σαρρή να περνούν την πόρτα του χειρουργείου για μηνίσκο και χιαστό αντίστοιχα. Παράλληλα, εκτός του σημερινού (7/7) φιλικού θα παραμείνουν οι Σουαλιό Μεϊτέ, Σόλα Σορετίρε, Γίρι Παβλένκα και Κιρίλ Ντεσπόντοφ.

Μία από τις διαφοροποιήσεις του Αλέσιο Λίσι συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια είναι πως οποιαδήποτε δοκιμή κάνει στις τελευταίες προπονήσεις δεν σημαίνει πως θα αποδειχθεί και στην πράξη, στη σύνθεση της βασικής ενδεκάδας.

Για την... ιστορία, στο δίτερμα της Δευτέρας που έγινε σε μικρό χώρο, η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από τους Μοναστηρλή, Λύρατζη, Μιχαηλίδη, Κοσίδη, Γκόμες, Τσοπούρογλου, Ζαφείρη, Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Ντούνγκα και Μύθου. Απέναντί τους αγωνίστηκαν οι Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Ελουστόντο, Μπαταούλα, Τέιλορ, Κωττάς, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος, Μπάλντε, Χατσίδης και Γερεμέγιεφ.

Αντίπαλος λοιπόν η ΑΕΚ Λάρνακας στο προπονητικό κέντρο του Ζαλτμπόμελ, η οποία την περσινή σεζόν τερμάτισε 2η στο κυπριακό πρωτάθλημα, συμμετέχοντας στα προκριματικά του Conference League.

Tο SDNA θα βρίσκεται στο τρίτο φιλικό του Δικεφάλου και θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση αλλά και όλο το ρεπορτάζ πριν αλλά και μετά το τέλος του αγώνα. Το παιχνίδι μεταδίδεται αποκλειστικά από την υβριδική τηλεόραση του OPEN.