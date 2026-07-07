Σκιά του εαυτού του ο Μπαλογκάν στον αποκλεισμό των ΗΠΑ από το Βέλγιο

Ο Φολαρίν Μπαλογκάν αποτέλεσε το πρόσωπο των ημερών μετά την σκανδαλώδη απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του για την κόκκινη που δέχθηκε στο ματς με την Βοσνία, μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ντόρος που προκλήθηκε, φαίνεται ότι επηρέασε τον νεαρό επιθετικό της Μονακό, που ναι μεν ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα των ΗΠΑ στην αναμέτρηση με το Βέλγιο, όμως η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο πέρασε απαρατήρητη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο 25χρονος ποδοσφαιριστής επιχείρησε μόλις τρία σουτ σε ολόκληρο το ματς εκ των οποίων μόλις το ένα ήταν on target, ενώ είχε μόλις 19 επαφές με την μπάλα και καμία ντρίμπλα.

Το μεγάλο επιθετικό «όπλο» των Αμερικανών, έμοιαζε έξω από τα νερά του σε όλη την διάρκεια του αγώνα και δεν δικαίωσε τον... αγώνα που έκανε ο Αμερικανό πρόεδρος για να αγωνιστεί κόντρα στο Βέλγιο.

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