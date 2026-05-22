Το πρωτάθλημα της Μπριζ έστειλε οριστικά τον Ολυμπιακό στους ισχυρούς των προκριματικών

H Κλαμπ Μπριζ πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος Βελγίου, σε μια εξέλιξη που ευνόησε και τον Ολυμπιακό, για τα προκριματικά του Champions League.

Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη εξασφάλισε το εισιτήριο για την League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα είναι οριστικά στους ισχυρούς των κληρώσεων είτε για τον δεύτερο, είτε για τον τρίτο προκριματικό γύρο.

Παράλληλα η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, που τερμάτισε στην δεύτερη θέση του βελγικού πρωταθλήματος και θα βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο, είναι μια από τις πιθανές αντιπάλους των «ερυθρόλευκων».

Συγκεκριμένα, αν ο Ολυμπιακός βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο θα έχει ως υποψήφιους αντιπάλους την Στουρμ Γκρατς, την Χαρτς και την ομάδα που θα τερματίσει τρίτη στην Πολωνία.

Aν οι Πειραιώτες προωθηθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο -αν βγει 4η στην Premier League η Άστον Βίλα- τότε υποψήφιοι αντίπαλοι τους θα είναι η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η Σπάρτα Πράγας η Ναϊμέγκεν και ο νικητής του ζευγαριού που θα περιλαμβάνει την Φενέρμπαχτσε.