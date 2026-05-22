H Σάντερλαντ δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Χερτράιντα και η Έβερτον καραδοκεί

Η διοίκηση της Σάντερλαντ έχει αποφασίσει να μην ενεργοποιήσει την οψιόν στη συμφωνία της με τη Λειψία για την απόκτηση του Λουτσαρέλ Χερτράιντα.

Ο 25χρονος Ολλανδός δεξιός μπακ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι δανεικός για ένα χρόνο από την γερμανική ομάδα, με οψιόν αγοράς στα 15 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα, όμως, με την «Sun» η διοίκηση της Σάντερλαντ έχει αποφασίσει να μην την ενεργοποιήσει, καθώς δεν είναι ευχαριστημένη από τις εμφανίσεις του στην Premier League, μολονότι έχει φέτος 29 συμμετοχές.

To «Football Insider», ωστόσο αναφέρει ότι ο Ολλανδός αμυντικός μπορεί τελικά να παραμείνει στην Αγγλία, καθώς η Εβερτον προσέγγισε τη Λειψία για την απόκτησή του.

