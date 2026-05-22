Ο Μπιέλσα θα αποχωρήσει από την Ουρουγουάη μετά το τέλος του Mundial

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής Ουρουγουάης μετά την ολοκλήρωση του Mundial.

O εμβληματικός Αργεντινός προπονητής, ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα πάρει στην αποστολή για την μεγάλη διοργάνωση του καλοκαιριού και στη συνέχεια ενημέρωσε ότι η δουλειά του θα ολοκληρωθεί μετά το τέλος του Mundial.

«Η δουλειά μου ολοκληρώνεται μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα ευγνωμονώ για πάντα την Ουρουγουάη που μου επέτρεψε να ζήσω την παρουσία μου σε ένα Mundial ως προπονητής της», ανέφερε ο πολύπειρος τεχνικός.

O 70χρονος προπονητής βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ουρουγουάης από το 2023, οδηγώντας την «Σελέστε» μέχρι την τελική φάση του Mundial που θα ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες.