Final Four στην Αθήνα με πρωταγωνιστή τον απόντα

Τα πάντα «μυρίζουν» Παναθηναϊκό, οι πάντες ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό, λες και φοβούνται πως θα πεταχτεί από καμιά γωνιά να το πάρει κι αυτό. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η γιορτή του μπάσκετ. Το Final Four της Euroleague. Η κορύφωση της σεζόν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι περισσότεροι από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους, κάθε χρόνο περιμένουν αυτή την στιγμή για το άθλημα. Όποιοι κι αν είναι οι συμμετέχοντες, αν υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον ή όχι.

Φυσικά πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι η χώρα μας συνολικά το κέντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όχι μόνο για το Final Four, αλλά και για τις ομάδες της. Αυτή που θα είναι στο «Telekom Center Athens», εκείνη που δεν θα είναι, αυτές που ευελπιστούν να μπουν στη διοργάνωση τα επόμενα χρόνια. Έντονο γαλανόλευκο χρώμα.

Μέσα από τη συνολική ενασχόληση και παρακολούθηση των ημερών πριν φτάσει η ώρα για το πρώτο τζάμπολ, ένα στοιχείο είναι εκείνο που ξεχώρισε. Δεν αφορά μόνο τον ελληνικό μικρόκοσμο, αλλά το σύνολο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Περισσότερο αναφέρεται ένας απόντας, από τους ίδιους τους παρόντες.

Το όνομα Παναθηναϊκός, ακούγεται συχνότερα ακόμη και από αυτά των τεσσάρων φιναλίστ. Λες και η… βαριά σκιά του σκεπάζει τα πάντα. Με όποιο τρόπο κι αν αυτό συμβαίνει. Μάλιστα δεν το επιδιώκει το «τριφύλλι» που έχει τα δικά του θέματα να ασχοληθεί.

Ποια λάβαρα άφησε η Euroleague στο «Telekom Center Athens»;

Ποια ομάδα πήρε τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού;

Θα καταφέρουν με τις μπλούζες που θα φορούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού να κάνουν το ΟΑΚΑ να φαίνεται κόκκινο, για να εκνευριστούν οι Παναθηναϊκοί;

Ο Τζόσεφ είναι ικανός να κάνει όσα ο Ναν στο glass floor;

Δήλωσε ο Παπανικολάου «θέλω να δω κόκκινο το ΟΑΚΑ»;

Ο Μπαρτζώκας είπε με τρόπο πως νιώθει… σαν στο σπίτι του στο ΟΑΚΑ;

Έσπευσαν οι Αγγελόπουλοι να φωτογραφηθούν και να ανεβάσουν αυτή τη φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό του Ολυμπιακού, για να δουν όλοι πως είναι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού;

Τι έγινε τελικά με τον Αταμάν;

Τι θα γίνει με τον Ομπράντοβιτς που είναι στην Αθήνα για το Final Four;

Πόσο χαρούμενος είναι ο Γιασικεβίτσιους όταν η ομάδα του παίζει στο «Telekom Center Athens»;

Γιατί ξένα ΜΜΕ με γραφικά ή κανονικά δημοσιεύματα, αναφέρονται στους Παναθηναϊκούς και στην ομάδα τους;

Ερωτήσεις, απαντήσεις, κινήσεις, σκέψεις, καζούρα, διάθεση, τα πάντα περικλείουν Παναθηναϊκό. Σαν να έχει μεγαλύτερη αξία αυτός που λείπει, παρά οι παρόντες. Ίσως γι’ αυτό να ήθελαν και τόσο έντονα να απουσιάζει το «τριφύλλι». Γιατί αν είναι τέτοια η πρεμούρα για έναν απόντα, φανταστείτε αυτός να ήταν εκεί τι θα συνέβαινε.

Ασφαλώς αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει τον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Καθώς η δική του απουσία προκάλεσε μεγαλύτερες δονήσεις, από εκείνες που προκαλούν οι παρόντες.