Euroleague: Τζάμπολ στο Final-Four με τους δύο μεγάλους ημιτελικούς

Η μεγάλη ώρα έφτασε και το Final-Four της Euroleague είναι εδώ (22/5)! Οι τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν θα τα δώσουν όλα για να περάσουν στον μεγάλο τελικό, με την ελπίδα να κατακτήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 18:00, με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την Φενερμπαχτσέ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να «σπάσει» την κατάρα της πρώτης θέσης, ενώ το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα προσπαθήσει να κάνει το back-to-back.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:00 θα γίνει ο ισπανικός... εμφύλιος ανάμεσα στην Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «Νυχτερίδες» θα τα δώσουν όλα για να συνεχίσουν την τρομερή φετινή τους πορεία, ενώ η «Βασίλισσα» θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Σημειώνεται πως και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από το Nova Sports Prime.

