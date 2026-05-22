Ανατροπή στην αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αναιρεθεί η απόφαση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκισης Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έχει ήδη δώσει παραγγελία στον Αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο άναψε το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση του κ. Λογοθέτη αναμένεται άμεσα.