22 χρόνια στη φυλακή Αμερικανίδα που έβαλε τους πέντε εραστές της να βασανίσουν τον έκτο που τη δυσαρέστησε

Ο δικαστικός επίλογος μιας υπόθεσης ακραίας βίας και κακοποίησης που συγκλόνισε το Οχάιο γράφτηκε την Πέμπτη, όταν δικαστήριο στην κομητεία Λούκας καταδίκασε τη 29χρονη Μαρτίνα Εσκέδα σε ποινή κάθειρξης 22 ετών για την οργάνωση της απαγωγής και του άγριου ξυλοδαρμού ενός από τους συντρόφους της.

Η Εσκέδα, κάτοικος της πόλης Τολίντο, κρίθηκε ένοχη ως βασική οργανώτρια της επίθεσης σε βάρος του Όστιν ΜακΚλέλαν, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές κρατήθηκε παρά τη θέλησή του επί δέκα ημέρες σε δωμάτιο του ξενοδοχείου Red Roof Inn στην περιοχή Μομί, όπου ξυλοκοπήθηκε επανειλημμένα με γροθιές και ρόπαλα του μπέιζμπολ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 29χρονη ζούσε μαζί με τον σύζυγό της, Μάικλ Εσκέδα, και πέντε ακόμη άνδρες με τους οποίους διατηρούσε ερωτικές σχέσεις, ανάμεσά τους και το θύμα. Οι αστυνομικές αρχές υποστηρίζουν ότι η ίδια έδινε άμεσες εντολές για τις επιθέσεις και τον βασανισμό του ΜακΚλέλαν.

Το δικαστήριο επέβαλε στην Εσκέδα ποινή οκτώ ετών για απαγωγή πρώτου βαθμού και δύο επιπλέον ποινές επτά ετών για κακουργηματικές επιθέσεις δευτέρου βαθμού, οι οποίες θα εκτιθούν διαδοχικά. Ο σύζυγός της καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκισης για τις ίδιες κατηγορίες, ενώ οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι έλαβαν μικρότερες ποινές. Η δίκη ενός ακόμη κατηγορουμένου αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Όπως κατέθεσε το θύμα, η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από μια συμπλοκή σκύλων στο σπίτι όπου διέμεναν όλοι μαζί. Κατά την προσπάθεια να χωρίσουν τα ζώα, η Εσκέδα τραυματίστηκε και υπέστη κάταγμα στο χέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ίδια κατηγόρησε ψευδώς τον ΜακΚλέλαν ότι της προκάλεσε τον τραυματισμό, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για την εκδικητική επίθεση.

Ο ΜακΚλέλαν στερήθηκε τροφή και ύπνο κατά τη διάρκεια της ομηρίας του, ενώ υπέστη πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα.

Η διάσωσή του έγινε στις 21 Μαρτίου 2025, όταν οι δράστες του επέτρεψαν να μεταβεί προσωρινά σε κοντινό παντοπωλείο. Εκεί κατάφερε να επικοινωνήσει με άτομο του περιβάλλοντός του, το οποίο ειδοποίησε τη μητέρα του. Η γυναίκα έσπευσε στο ξενοδοχείο μαζί με την αστυνομία, η οποία έθεσε το σημείο υπό παρακολούθηση και προχώρησε στη σύλληψη των υπόπτων πριν διαφύγουν.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ σε επιστολή που διαβάστηκε στο δικαστήριο ανέφερε ότι εξακολουθεί να υποφέρει από εφιάλτες εξαιτίας όσων βίωσε. «Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς εσένα, εσύ ήσουν ο «εγκέφαλος» πίσω από κάθε κακό που μου συνέβη», έγραψε απευθυνόμενος στην Εσκέδα.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η υπεράσπιση της 29χρονης υποστήριξε ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική της ηλικία και πέρασε μέρος της εφηβείας της σε ανάδοχες οικογένειες, γεγονός που - σύμφωνα με τον συνήγορό της - επηρέασε σοβαρά την ψυχοσυναισθηματική της ανάπτυξη.

Η ίδια, σε δήλωσή της ενώπιον του δικαστηρίου, παραδέχθηκε ότι απέτυχε να στηρίξει το θύμα όταν εκείνος τη χρειαζόταν. «Έπρεπε να είχα σταθεί δίπλα σου σαν φίλη, αντί να σε ρίξω ακόμη πιο κάτω όταν ήσουν ήδη πεσμένος», ανέφερε.

Πηγή: protothema.gr