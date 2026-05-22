Πρόβα τελικού για Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη

Βουλιαγμένη και Ολυμπιακός αναμένεται να «σφραγίσουν» το προσεχές διήμερο το εισιτήριο για τους τελικούς της Waterpolo League γυναικών, εφόσον επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά στους δεύτερους ημιτελικούς των πλέι-οφ.

Ο ΝΟΒ αντιμετωπίζει (22/5) στη Γλυφάδα τον τοπικό ΑΝΟΓ, ενώ οι «ερυθρόλευκες» θα παίξουν το Σάββατο (23/5) στον Πειραιά, ως τυπικά φιλοξενούμενες, με αντίπαλο τον Εθνικό. Η εικόνα των πρώτων αγώνων, που έληξαν με πολύ άνετες νίκες των φαβορί (14-6 η Βουλιαγμένη και 20-9 ο Ολυμπιακός), δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς τους και όλα δείχνουν ότι οι δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες -και από τις καλύτερες της Ευρώπης- θα ανανεώσουν για άλλη μία χρονιά το... ραντεβού τους για τους τελικούς.

Σε περίπτωση που σε κάποιο ζευγάρι γίνει η έκπληξη και απαιτηθεί τρίτος αγώνας, αυτός θα διεξαχθεί την Κυριακή 24/5. Σε κάθε περίπτωση, η σειρά των τελικών θα αρχίσει την προσεχή Τετάρτη (27 Μαΐου) και θα ολοκηρωθεί το αργότερο ως τις 4 Ιουνίου.

Στο μεταξύ, την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στον Άλιμο ο νοκ-άουτ αγώνας για την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης, ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και τον ΠΑΟΚ. Ο νικητής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει το δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στους ομίλους του Euro Cup τη νέα σεζόν, ενώ ο ηττημένος θα δώσει προκριματικά στην ίδια διοργάνωση.

Συνοπτικά το πρόγραμμα:

ΠΛΕΪ ΟΦ - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (2οι αγώνες) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/5 «Αντ. Δημητρόπουλος» 14:00 Γλυφάδα-Βουλιαγμένη (Μπουδραμής, Μαρκοπούλου) * Η Βουλιαγμένη προηγείται με 1-0 στις νίκες ΣΑΒΒΑΤΟ 23/5 «Π. Καπαγέρωφ» 14:00 Εθνικός-Ολυμπιακός (Βασιλείου, Παϊρακταρίδης) * Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 στις νίκες.

ΠΛΕΪ ΟΦ - ΘΕΣΕΙΣ 5-6

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5

Αλίμου 18:30 Άλιμος-ΠΑΟΚ (Μπουδραμής, Κουρτίδης)