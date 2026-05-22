Ζει και βασιλεύει το «φακελάκι» στο ΕΣΥ παρά το ιδιωτικό έργο των γιατρών - Γιατί δε μειώθηκε

Μπορεί οι γιατροί του ΕΣΥ να απέκτησαν άδεια ώστε να εργάζονται παράλληλα και στον ιδιωτικό τομέα για να αυξήσουν τα εισοδήματά τους, φαίνεται όμως ότι αυτό ουδόλως μείωσε τα φακελάκια.

Κάτι που απεδείχθη περίτρανα και με την υπόθεση με τον Αναισθησιολόγο του Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Βέβαια μπορεί ο ίδιος να φέρεται πως ζήτησε 100- 150 ευρώ φακελάκι, όμως οι τιμές συνήθως είναι πολύ υψηλότερες και ανάλογα με το είδος της επέμβασης.

Με βάση καταγγελίες που συχνά φθάνουν και στα αυτιά των συνδικαλιστών, ορισμένοι επίορκοι γιατροί εξακολουθούν να ζητούν και 3000 ευρώ για ένα χειρουργείο, ενίοτε και περισσότερα.

Εξάλλου προσφάτως Διευθυντής καρδιοχειρουργικής σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας ζητούσε φακελάκι έως και 5.000€, προκειμένου να χειρουργήσει ασθενή με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, ενώ αντίστοιχη περίπτωση είχε καταγραφεί πριν από λίγο καιρό και στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας.

Αν και ο υπουργός Υγείας δηλώνει ότι σιχαίνεται το φακελάκι, δεν προχωρά στους νομοθετημένους ελέγχους ώστε να διαπιστωθεί ποιοι γιατροί ζητούν χρήματα από τους ασθενείς για να τους χειρουργήσουν, έστω κι αν έχουν το δικαίωμα πια να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα για να αυξήσουν τα εισοδήματά τους.

Άλλωστε αυτό ήταν και το επιχείρημά του όταν έδωσε το πράσινο φως στους γιατρούς του ΕΣΥ να εργάζονται και σε ιδιωτικές κλινικές, ότι πλέον δεν θα υπήρχε λόγος να ζητήσει κανείς επιπλέον χρήματα.

Όμως η αλήθεια απέχει πολύ, κάτι που είχαν επισημάνει και οι συνδικαλιστικοί φορείς των γιατρών.

Εξάλλου, όσοι ζητούν με θράσος ακόμη και σήμερα χρήματα από τους ασθενείς, επιλέγουν να μην πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα και να εισπράττουν μαύρα στο ΕΣΥ, αφού στις ιδιωτικές κλινικές θα φορολογούνται κανονικά για τις υπηρεσίες τους.

Οι ανύπαρκτοι έλεγχοι

Σε ό,τι αφορά στις δικλείδες ασφαλείας για το ιδιωτικό έργο των γιατρών του ΕΣΥ, το υπουργείο Υγείας ακόμη και σήμερα ελέγχει απλώς εάν μειώθηκαν τα πρωινά δωρεάν χειρουργεία, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι γιατροί επιλέγουν τις ιδιωτικές κλινικές για τις επεμβάσεις.

Ωστόσο ουδείς ελέγχει εάν οι γιατροί μεταφέρουν τους ασθενείς τεχνηέντως στον ιδιωτικό τομέα, ή αν μένουν στο δημόσιο νοσοκομείο παίρνοντας φακελάκι.

Με βάση όμως τον νόμο, οι γιατροί απαγορεύεται ρητά να προωθούν τους πάσχοντες στον ιδιωτικό τομέα.

Μάλιστα σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση για να τους χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Η μη άσκηση κλινικού έργου σε ασθενείς που εξετάστηκαν στα τακτικά ιατρεία του Νοσοκομείου ή στο Κέντρο Υγείας και κάθε διασυνδεόμενη με αυτό Μονάδα Υγείας, από τον ίδιο ιατρό ή σε όσους ασθενείς βρίσκονται στην ενιαία λίστα χειρουργείου.

β. Η μη διατάραξη, διαφοροποίηση ή παραβίαση της εύρυθμης ολοήμερης, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργίας του νοσοκομείου, καθώς και της ομαλής κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών ή της αντίστοιχης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

γ. Η μη διατάραξη, διαφοροποίηση ή παραβίαση του αριθμού των ανά κλινική χειρουργικών επεμβάσεων, του αριθμού των ιατρικών επισκέψεων, των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων και των παρακλινικών εξετάσεων, κατά το εξάμηνο που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως.

Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη:

α) για τους ιατρούς του παθολογικού τομέα, ο αριθμός των τακτικών ιατρείων που έχουν διενεργηθεί από το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών της κλινικής/ή του Κέντρου Υγείας,

β) για τους ιατρούς του χειρουργικού τομέα, ο αριθμός και η βαρύτητα των χειρουργικών πράξεων στο σύνολο των ιατρών της κλινικής και

γ) για τους ιατρούς του εργαστηριακού τομέα, το σύνολο των πράξεων του τμήματος.

δ. Να μην τελεί ο αιτών υπό καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών και οποιασδήποτε άλλης μορφής άδειας, πλην της κανονικής.

ε. Να μην τελεί ο αιτών υπό καθεστώς αργίας ή αναστολής άσκησης καθηκόντων.

στ. Η κατ’ ελάχιστον διατήρηση των δεικτών παραγωγικότητας των κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου στα ποσοστά που καταγράφονται κατά το εξάμηνο που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως, με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση 10%.

ζ. Να μην συνεργάζεται, κατά την παροχή του ιδιωτικού έργου, με οποιαδήποτε σχέση, ο αιτών με προμηθεύτριες εταιρείες των Δημοσίων Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. ή Κέντρων Υγείας ή άλλες με αυτά διασυνδεόμενες Μονάδες.

Βέβαια οι ρυθμίσεις αυτές και οι προϋποθέσεις θα είχαν νόημα εάν ελέγχονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα οι γιατροί του ΕΣΥ. Κάτι που όπως φαίνεται δεν συμβαίνει σήμερα.

Πηγή: ethnos.gr