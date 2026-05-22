Προσδοκά κέρδη και η Ρίο Άβε από τη μεταγραφή του Κοστίνια

Έτοιμος να μετακομίσει στην Premier League και την Μπράιτον είναι ο Κοστίνια, με το ντιλ να κλείνει σε ένα ποσό κοντά στα 11 εκατ. ευρώ, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 15%.

Όπως αναφέρουν στην Πορτογαλία, η Ρίο Άβε όταν είχε πουλήσει τον Κοστίνια στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2024, είχε κρατήσει το 30% των δικαιωμάτων του. Οπότε προσβλέπει να μπει στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.