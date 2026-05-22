Τζόλης για το μέλλον του: «Έχει να κάνει με το πρότζεκτ – Σέβομαι την Μπριζ»

Δεν έχει αποφασίσει για το μέλλον του ο Χρήστος Τζόλης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μείνει και στην Κλαμπ Μπριζ.

Το πρωτάθλημα Βελγίου πανηγυρίζει από χθες ο Χρήστος Τζόλης με την Κλαμπ Μπριζ! Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε μια… μυθική χρονιά, με 21 γκολ και 28 ασίστ, προκαλώντας το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σε δηλώσεις του μετά το ματς με τη Μαλίν, ρωτήθηκε για το μέλλον του, αλλά δεν έδειξε καμία διάθεση να αποφασίσει άμεσα.

«Δεν ξέρω. Εξαρτάται από την Κλαμπ Μπριζ. Δεν εξαρτάται από εμένα να αποφασίσω. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για μένα; ​​Δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα. Ποιο είναι το καλύτερο πρότζεκτ;», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μείνει στο Βέλγιο: «Γιατί όχι απλά στην Κλαμπ Μπριζ; Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είμαι επαγγελματίας, πρέπει να σέβομαι την ομάδα μου. Την ομάδα που με πληρώνει. Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πανηγυρίσω. Μετά θα δούμε το μέλλον. Είναι ακόμη νωρίς και σήμερα πρέπει να γιορτάσω».