Τι «απαντά» ο ΠΑΟΚ για τον Οζντόεφ: «Είμαστε σε διαπραγματεύσεις»

Το συμβόλαιο του Ρώσου χαφ είναι ένα από τα αρκετά που ολοκληρώνονται τον επόμενο μήνα, με τους συμπατριώτες του και συγκεκριμένα τον Ιβάν Καρπόφ να αναφέρει χθες (21/5) σε δημοσίευμά του την τωρινή κατάσταση μεταξύ ΠΑΟΚ και Μαγκομέντ Οζντόεφ.
Ένα ακόμα Μέσο της Ρωσίας, αυτή τη φορά το SE, επικοινώνησε με την επίσημη «ασπρόμαυρη» πλευρά, η οποία πήρε θέση για τα όσα γράφτηκαν τις τελευταίες ώρες.
«Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο σύλλογος και ο παίκτης συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολαίου τους», δήλωσε η πλευρά του ΠΑΟΚ στο SE, τονίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται εν εξελίξει.