ΑΕΚ: Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Ηλιόπουλος

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να έχει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μάριος Ηλιόπουλος. Την είδηση την έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός χθες, σε μια συνομιλία που είχε με φίλο της ΑΕΚ στη Σπάρτη, σύμφωνα με τη στήλη darkroom του newmoney.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Στο Μαξίμου ο Super Mario -Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση που θα έχει σήμερα αποκάλυψε χθες ο Κ.Μ καθώς θα δεχθεί τον πρωταθλητή πρόεδρο της ΑΕΚ Μάριο Ηλιόπουλο. Ο Μητσοτάκης το αποκάλυψε χθες στη Σπάρτη, όταν έπεσε πάνω σε έναν φίλο της ΑΕΚ με φανέλα της ομάδας και του είπε ότι σήμερα θα έχει συνάντηση με τον Super Mario, ρωτώντας τον αν θέλει να του μεταφέρει κάτι. “Μόνο ΑΕΚ” απάντησε αυτός, αν και φαντάζομαι ότι η συζήτηση δεν θα είναι μόνο για τη φιέστα».

