Το νέο Honda Prelude φέρνει την αίσθηση του «Unlimited Glide» (pics)

Το νέο Honda Prelude e:HEV επιστρέφει στην Ευρώπη με στόχο να συνδυάσει την κομψότητα ενός sport coupe με την αίσθηση ελευθερίας και ομαλής κίνησης που χαρακτηρίζει τα σύγχρονα ανεμόπτερα.

Η Honda περιγράφει αυτή τη φιλοσοφία με τον όρο «Unlimited Glide», πάνω στον οποίο βασίστηκε η εξέλιξη του μοντέλου.

Για να αναδείξει αυτή τη σύνδεση, η Honda πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό εγχείρημα: χρησιμοποίησε το νέο Prelude για να ρυμουλκήσει ένα πραγματικό ανεμόπτερο και να το βοηθήσει να απογειωθεί. Το υβριδικό σύστημα e:HEV των 184 ίππων ανέλαβε τον ρόλο του, με την προσθήκη ενός ειδικά σχεδιασμένου γάντζου ρυμούλκησης.

Πίσω από τη φιλοσοφία του «Unlimited Glide» βρίσκεται ο επικεφαλής του project, Tomoyuki Yamagami. Η έμπνευσή του προήλθε από παιδικές αναμνήσεις, όταν πετούσε ένα τηλεκατευθυνόμενο ανεμόπτερο που είχε κατασκευάσει ο παππούς του. Αργότερα, όταν πέταξε ο ίδιος με πραγματικό ανεμόπτερο, η εμπειρία αυτή έγινε βασικό σημείο αναφοράς για τον χαρακτήρα του νέου Prelude.

«Ήταν ομαλό και καθαρό, αλλά ταυτόχρονα άμεσο και δυναμικό», δήλωσε ο Yamagami-san. «Ο γαλάζιος ουρανός και τα λευκά σύννεφα από τις παιδικές μου αναμνήσεις, καθώς και ο ενθουσιασμός από την πτήση ενός ανεμόπτερου στον απέραντο ουρανό, επέστρεψαν αμέσως στο μυαλό μου. Ένα ανεμόπτερο είναι μία έξυπνη μορφή κινητικότητας που μπορεί να πετά σχεδόν ασταμάτητα, έχοντας τη φύση ως σύμμαχο. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του “Unlimited Glide”, που ταίριαζε απόλυτα στο Prelude ως ένα νέο όραμα για ένα sportscar.»

Το νέο Prelude e:HEV φιλοδοξεί να προσφέρει μια οδηγική εμπειρία που παραπέμπει στην πτήση: ομαλή, άμεση και απολαυστική. Διαθέτει φαρδύ και χαμηλό αμάξωμα, τεχνολογία ανάρτησης από το Civic Type R, adaptive dampers και την τελευταία έκδοση του Honda Agile Handling Assist.

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται το πλήρως υβριδικό σύστημα e:HEV της Honda, προϊόν εμπειρίας άνω των 25 ετών στην υβριδική τεχνολογία. Συνδυάζει βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων με αυτόματο κιβώτιο δύο ηλεκτροκινητήρων, αποδίδοντας 315 Nm ροπής και προσφέροντας άμεση απόκριση, αποδοτικότητα και υψηλή ποιότητα κύλισης.

Η ίδια φιλοσοφία περνά και στο εσωτερικό, το οποίο έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον οδηγό. Η καλή ορατότητα, η απλή σχεδιαστική προσέγγιση και τα ποιοτικά υλικά υπηρετούν τον στόχο της Honda: ένα sport coupe που δεν στηρίζεται μόνο στις επιδόσεις, αλλά και στην αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει σε κάθε διαδρομή.