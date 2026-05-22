Επιμένει κατά του ΟΦΗ ο Μπούρμπος: Ζητάει να μην επικυρωθεί η βαθμολογία

Συνεχίζει τις κινήσεις κατά του ΟΦΗ για οφειλές της παλιάς ΠΑΕ ο Χρήστος Μπούρμπος και με αίτησή του προς τη Super League, ζητάει να μην επικυρωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην αίτησή του ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που έγινε από τον δικηγόρο του Γιώργο Παναγόπουλο:

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΑΕ ΟΦΗ 1925" που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης κι εκπροσωπείται νόμιμα

Όπως ήδη γνωρίζετε, είμαι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που στα πλαίσια της οικονομικής διαφοράς μου με την ΠΑΕ ΟΦΗ, έχω δικαιωθεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ με αποφάσεις του CAS και του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ που αφενός μεν αναγνώρισαν την αθλητική διαδοχή της νέας ΠΑΕ ΟΦΗ και την ΥΠΕΙΣΕΛΕΥΣΗ της στο 50% της οφειλής της προηγούμενης ΠΑΕ απέναντι μου για το ποσό των 309.594€ , αφετέρου δε απέρριψαν την αίτηση αναψηλάφησης και την έφεση της κατά των αποφάσεων του ΔΔΠ που κατέστησαν ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ και ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ!

Συγκεκριμένα με την 2025/Α/11227 απόφαση του CAS απορρίφθηκε η έφεση της ΠΑΕ ΟΦΗ εναντίον της ΕΠΟ και εμού κατά της απόφασης 3/2025 του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ που είχε απορρίψει την αίτηση αναψηλάφησης της απόφασης 46/2024 του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της,με την οποία η ΠΑΕ ΟΦΗ είχε κηρυχθεί ως αθλητική διάδοχος και υπόχρεη καταβολής του 50% του κεφαλαίου και των νομίμων τόκων, όπως μου είχαν επιδικασθεί τελεσίδικα με την υπ.αριθμ.533/2014 απόφαση της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ.

ΕΠΕΙΔΗ όμως η ΠΑΕ ΟΦΗ εξακολουθεί να αρνείται την εκτέλεση των αποφάσεων μου και την εξόφληση των επιδικασθεντων δεδουλευμενων μου, παρότι μου κατέβαλε το ποσό της δικαστικής δαπάνης των 2.000 ελβετικών φράγκων που μου επιδίκασε η απόφαση του CAS, αναγνωρίζοντας την δεσμευτικοτητα και ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ της.

ΕΠΕΙΔΗ έχω υποβάλλει ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πειθαρχικού Δικαιοδοτικού Οργάνου της Super League 1 την από 30.4.2026 αίτηση - καταγγελία μου κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ ζητώντας κατ' εφαρμογήν του άρθρου 21 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ,την επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών, οι οποίες κυμαίνονται από απαγόρευση μετεγγραφών μέχρι και αποβολή από το πρωτάθλημα.

ΕΠΕΙΔΗ παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις μου όλως περιέργως το πειθαρχικό όργανο σας ΑΡΝΗΣΙΔΙΚΕΙ και δεν εισάγει την υπόθεση στο ακροατήριο του προς συζήτηση θέτοντας σε κίνδυνο ,όχι μόνο τα δικά μου συμφέροντα αλλά και τα συμφέροντα των άλλων ΠΑΕ του Συνεταιρισμού αλλοιώνοντας το πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

ΕΠΕΙΔΗ λόγω της εμπλοκής διεθνών ποδοσφαιρικών οργάνων στην παρούσα υπόθεση,δεν υπάρχει περιθώριο νέας παράβασης εκ μέρους της Super League, όπως στην περυσινή περίπτωση που επέτρεψε στην ΠΑΕ ΟΦΗ να προσφύγει εναντίον των αποφάσεων μου και σε πολιτικό δικαστήριο, κάτι που επίσης θα ερευνηθεί σε πειθαρχικό επίπεδο από την FIFA!

ΕΠΕΙΔΗ ναι μεν η παρούσα πειθαρχική ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ δεν εμπίπτει ευθέως στην περιπτωσιολογία του άρθρου 23 του ΚΑΠ,πλην όμως δεν παύει να επηρεάζει άμεσα τόσο την τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος , όσο και την κατανομή των ευρωπαϊκών εισιτηρίων για τις επερχόμενες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, καθώς εκκρεμεί και η καταγγελία μου ενώπιον, τόσο του Σώματος Οικονομικού Ελέγχου Ομάδων της UEFA κατά της από 12.5.2026 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης της ΕΠΟ, όσο και της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ η ΠΑΕ ΟΦΗ μη εκτελώντας τις αποφάσεις του CAS και του ΔΔΠ είναι πειθαρχικά ελεγκτέα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, οπότε πρέπει να μην επικυρωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος, καθώς σε περίπτωση τιμωρίας της ΠΑΕ ΟΦΗ με την ποινή της αποβολής και της συνακόλουθης απώλειας της ευρωπαϊκής άδειας, όχι μόνο διασώζεται η ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ που κατέλαβε την 13η θέση αλλά και αναβαθμίζονται οι κάτοχοι της 5ης,4ης και 3ης θέσης, δηλαδή οι ΠΑΕ ΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και ΠΑΟΚ που δικαιούνται τα εισιτήρια του UEFA CONFERENCE LEAGUE και UEFA EUROPA LEAGUE αντίστοιχα.

ΕΠΕΙΔΗ ακόμα και στην περίπτωση που αποφασίσετε την κατόπιν νομοθέτησης αναδιάρθρωση των κατηγοριών, πάλι επηρεάζεται η βαθμολογία, γιατί σε περίπτωση αποβολής της ΠΑΕ ΟΦΗ, αποκτούν δικαίωμα προβιβασμού, είτε η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ , είτε η ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ!

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου

ΣΑΣ ΖΗΤΩ

Να κάνετε δεκτή την αίτηση μου και

Να μην επικυρώσετε την τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1 μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων επί των καταγγελιών μου.