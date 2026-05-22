Καιρός τύπου… Οκτωβρίου: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι αρχές Ιουνίου (vid)

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την κακοκαιρία με καταιγίδες που θα πλήξει μέχρι την επόμενη εβδομάδα τη χώρα.

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού, με τους μετεωρολόγους και τους επίσημους φορείς να συγκλίνουν στις προειδοποιήσεις τους για ένα διήμερο έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας.

Ψυχρότερες αέριες μάζες στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας θα διατηρήσουν άστατο τον καιρό τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τις κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, επηρεάζοντας σημαντικά τις ημέρες των μεγάλων αναμετρήσεων του Final Four.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Meteo.gr η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη πρόκειται να ενισχύσει τις συνθήκες αστάθειας, με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι ιδιαίτερα έντονα, ενώ ευνοείται και η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Από την πλευρά της, η ΕΜΥ επισημαίνει ότι οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες με σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και του Αιγαίου.

Για σήμερα Παρασκευή, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, υπογραμμίζει ότι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά γύρω από τους ορεινούς όγκους, προκαλώντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και σε νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, με έμφαση στα ανατολικά και την Κρήτη.

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνει πως τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Αιγαίο και θα επεκταθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, φτάνοντας μέχρι την Κρήτη αργά το απόγευμα, προτού περιοριστούν πρόσκαιρα μέσα στη νύχτα. Η ΕΜΥ προβλέπει για σήμερα ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, η ΕΜΥ προβλέπει αναπτυσσόμενες νεφώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων το απόγευμα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προσθέτει πως οι καταιγίδες αυτές, που θα ξεκινήσουν από τα βουνά, προς τις πρώτες βραδινές ώρες ενδέχεται να κατευθυνθούν ακόμη και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις. Στη Θεσσαλονίκη, το Meteo αναφέρει ότι η πόλη θα συμπεριληφθεί στις περιοχές που θα επηρεαστούν από τις μεσημβρινές βροχοπτώσεις, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 24 βαθμούς.

Το Σάββατο 23 Μαΐου αναμένεται να είναι η ημέρα της κορύφωσης. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι «μπροστά μας βρίσκεται η πιο δύσκολη ημέρα», με την πιο οργανωμένη και εκτεταμένη αστάθεια.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει στον ηπειρωτικό κορμό, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και την Κρήτη, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονους κεραυνούς. Η Όλγα Παπαβγούλη χαρακτηρίζει το Σάββατο ως μια περισσότερο φθινοπωρινή ημέρα, εξηγώντας ότι μια διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει ισχυρές καταιγίδες από το πρωί στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, προτού ενισχυθεί η αστάθεια και στην υπόλοιπη χώρα μετά το μεσημέρι. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια, κυμαινόμενη στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την Αττική, η κ. Παπαβγούλη αναφέρει ότι ο νομός δεν θα βρεθεί στον σκληρό πυρήνα της κακοκαιρίας, ωστόσο αναμένονται βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες τις πολύ πρωινές ώρες, καθώς και μπόρες μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με τον καιρό να βελτιώνεται από το απόγευμα. Ο κ. Μαρουσάκης συμφωνεί, σημειώνοντας πως τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν το πρωί από το ανατολικό-βορειοανατολικό κομμάτι του νομού και κοντά στο μεσημέρι θα επεκταθούν στο σύνολο της Αττικής, προτού αρχίσει η υποχώρηση της αστάθειας.

Την Κυριακή 24 Μαΐου, ημέρα του μεγάλου τελικού του Final Four, η ΕΜΥ προβλέπει διατήρηση του άστατου καιρού στα ανατολικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η Όλγα Παπαβγούλη επισημαίνει ότι, παρά τα μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, οι μπόρες θα επιμείνουν γύρω από τους ορεινούς όγκους, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί σημαντικά ο βοριάς, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Κρητικό πέλαγος τα 7 μποφόρ.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι πρόκειται για μια ημέρα «κλασικής αστάθειας», όπου ο καιρός θα είναι ήπιος το πρωί αλλά θα κλείσει τις απογευματινές ώρες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Η εβδομάδα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Μαΐου με τον άστατο καιρό να επιμένει, κυρίως στα ανατολικά και τα ηπειρωτικά, ενώ οι βοριάδες στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αγγίζουν τα 7 μποφόρ, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΡΤ. Τέλος, οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι, παρά την πρόσκαιρη υποχώρηση των φαινομένων την Τρίτη, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι αυτό το άστατο μοτίβο με εξάρσεις και υφέσεις θα μας συνοδεύσει μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, καθυστερώντας την έλευση των θερμών αερίων μαζών από την Αφρική.

Πηγή: ieidiseis.gr