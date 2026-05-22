Καθυστέρηση στην άφιξη των οπαδών της Βαλένθια – Πρόβλημα με πτήση τσάρτερ

Μια πτήση τσάρτερ με οπαδούς της Βαλένθια θα «πετάξει» με πολύωρη καθυστέρηση για την Αθήνα.

Μετ’ εμποδίων γίνεται η μετάβαση των φίλων της Βαλένθια στην Αθήνα, για το Final Four της Euroleague. Περίπου 700 οπαδοί των «νυχτερίδων» αναμένεται να δώσουν το παρόν στο T-Center για το ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο κάποιοι θα φτάσουν με την… ψυχή στο στόμα.

Μια από τις τρεις προγραμματισμένες πτήσεις τσάρτερ παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα. Έτσι αναχώρησε αρκετές ώρες αργότερα και με δεδομένο πως απαιτούνται 4 ώρες για την Αθήνα, αρκετοί φίλαθλοι θα καθυστερήσουν σημαντικά να φτάσουν στο γήπεδο. Δε αποκλείεται η αστυνομία να καταστρώσει ειδικό σχέδιο για τη μετάβασή τους από το «Ελ. Βενιζέλος» στο ΟΑΚΑ.

