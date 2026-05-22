«Μείνε για πάντα μεγάλε στρατηγέ, σ' αγαπάμε»: Λατρεία του κόσμου της ΑΕΚ για Μάρκο Νίκολιτς (vid)

Μηνύματα λατρείας στέλνουν μέσα από την κάμερα του AEK TV οι οπαδοί της Ένωσης προς τον Μάρκο Νίκολιτς.

Δεκάδες φίλοι της ομάδας μίλησαν για τον Σέρβο τεχνικό που οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, καλώντας τον να μείνει για πάντα στον κιτρινόμαυρο πάγκο.

Η ΑΕΚ στέφθηκε Πρωταθλήτρια 2026 και ο Μάρκο Νίκολιτς πρόσθεσε το όνομά του σε αυτά των προπονητών της ομάδας που την έχουν οδηγήσει κατά καιρούς στον τίτλο. Οι οπαδοί της ΑΕΚ εκτιμούν πολύ τη δουλειά και την προσωπικότητα του Σέρβου προπονητή και του στέλνουν το δικό τους μήνυμα αγάπης και αναγνώρισης μέσα από την κάμερα του AEK TV.

Ο κόσμος της ΑΕΚ γιορτάζει ακόμα την κατάκτηση του τίτλου και θα συνεχίσει για καιρό ακόμα. Την περασμένη Κυριακή στην ALLWYN Arena ήρθε η κορύφωση των πανηγυρικών εκδηλώσεων, με την απονομή του τροπαίου, και η ρεπόρτερ του ΑΕΚ TV Μαρία Μάργκβελ είχε την ευκαιρία να δώσει τον λόγο στους οπαδούς και να να μιλήσουν στην κάμερα γι' αυτό το μεγάλο πρωτάθλημα.