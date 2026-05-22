Παναθηναϊκός: Στο Άπελντορν της Ολλανδίας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε κι επίσημα πως το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ομάδας θα διεξαχθεί στο Άπελντορν της Ολλανδίας, από 22 Ιουνίου εώς 5 Ιουλίου.

Το «Τριφύλλι» θα ξεκινήσει από νωρίς την καλοκαιρινή του προετοιμασία, λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, με το βασικό στάδιο να διεξάγεται φυσικά στο εξωτερικό, όπως κάθε χρόνο.

Η επιλογή που έκαναν οι «πράσινοι» είναι το Άπελντορν της Ολλανδίας, στο οποίο θα βρίσκονται από τις 22 Ιουνίου, μέχρι και τις 5 Ιουλίου. Όσον αφορά τα φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός, δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα και θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Εκεί λοιπόν θα «χτιστεί» ο νέος Παναθηναϊκός, που θα ξεκινήσει έχοντας τρεις προκριματικούς γύρους του Conference League, δίχως κανένα περιθώριο για αποκλεισμό ώστε να μπει στην League Phase.