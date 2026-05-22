Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι - Αποχωρεί ο Γκουαρντιόλα μετά από 10 χρόνια (vid)

Ένας δεκαετής κύκλος, γεμάτος τίτλους και διακρίσεις, κλείνει για τη Μάντσεστερ Σίτι με την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα θα αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της φετινής σεζόν, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο αγγλικός σύλλογος, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία των «σίτιζενς» και του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε τη Σίτι το 2016 και κατά τη διάρκεια της δεκαετούς παρουσίας του κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Αγγλίας, τρία Κύπελλα Αγγλίας, πέντε League Cup και ένα Champions League.

Ωστόσο, η ομάδα του Μάντσεστερ δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει την Premier League τα τελευταία δύο χρόνια, με τον κύκλο του Γκουαρντιόλα να ολοκληρώνεται πλέον στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Στην ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι για την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα, οι «σίτιζενς» φρόντισαν να αποθεώσουν τον Καταλανό τεχνικό για τη σπουδαία προσφορά του στον σύλλογο, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η σχέση των δύο πλευρών δεν ολοκληρώνεται εδώ.

Όπως έγινε γνωστό, ο Γκουαρδιόλα θα παραμείνει συνδεδεμένος με την ομάδα αλλά και συνολικά με το City Football Group, αναλαμβάνοντας νέο ρόλο ως παγκόσμιος πρεσβευτής του οργανισμού.

Ο πολύπειρος προπονητής θα προσφέρει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στις ομάδες που ανήκουν στο γκρουπ, συμμετέχοντας σε ειδικά πρότζεκτ και συνεργασίες που αφορούν την αγωνιστική ανάπτυξη και τη φιλοσοφία του οργανισμού.

